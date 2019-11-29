Davutoğlu'nun partisinin kuruluş tarihi belli oldu
|29 Kasım 2019 13:25
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Parti kurma çalışmalarına yakın bir yetkili, "Davutoğlu'nun kuracağı yeni partinin birkaç hafta içinde İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilerek resmen kurulması bekleniyor. Artık yeni partiye dair son rötuşlar yapılıyor. 2020'ye kalması söz konusu değil. Şu anda Ankara'da genel merkez ve İstanbul'da il başkanlığı binaları tutuldu" dedi.
PARLAMENTER SİSTEMİ ÖNERECEK
Davutoğlu'nun parlamenter sisteme dönülmesini önereceği belirtiliyor.
Yeni parti çalışmalarına başlamasının ardından disiplin kuruluna sevk edilen Davutoğlu Eylül ayında AK Parti'den istifa etmişti. AK Parti'den ayrılan diğer bir isim olan Başbakan eski Yardımcısı Ali Babacan da yılsonuna kadar ayrı bir parti kuracağını açıklamıştı.
KURUCULAR KURULU HAZIR
"Yeni parti için tüzük ve program çalışmaları son aşamaya geldi. Kısa sürede mevzuata dair altyapıya son şekli verilecek" diyen yetkili, "Kurucular kurulu büyük oranda hazır halde. Daha önce siyasette yer almış bazı isimlerin yanı sıra halen kamuda üst düzeyde görev yapmakta olan bazı isimler de partide görev alacak" dedi.
DAVUTOĞLU İLE BABACAN İTTİFAK YAPACAK MI?
Aynı yetkili, temelde birçok kesimden insanın beklentilerini karşılayacak ve sorunların çözümünde ortak akılla hareket edecek bir parti kurulmasının hedeflendiğini kaydederek, "Türkiye'deki sorunlu olarak görülen bazı alanlarda arayış içinde olunduğu da listeyle birlikte görülecek. Babacan'ın kuracağı parti ile ortak hareket edilmesi konusunda artık alan daraldı. Çünkü iki taraf da kendi çizgisinde yürüyor. Ortak bir parti olmasının birçok faydası olacaktı elbette ancak bu konuda bir irade oluşmadı" dedi.
Kaynak: Reuters
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