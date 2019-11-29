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'Efsane Gün indirimlerinde dikkatli olun' uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: Web sayfalarının doğruluğundan emin olmadan hiçbir kredi kartı, adres gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Unutmayın, sahte web siteleri çoğu zaman tek bir harf değişikliği ile yayımlanırlar
 29 Kasım 2019 13:28
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'Efsane Gün indirimlerinde dikkatli olun' uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, vatandaşları, "Efsane Cuma", "Efsane Gün İndirimleri", "Beklenen Cuma", "Muhteşem Cuma" olarak adlandırılan alışverişlerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

"Data Center Expo" etkinliğinde konuşan Sayan, son dönemlerde dünyada ve Türkiye'de hızla yaygınlaşan, yılın belli dönemlerinde "efsane, muhteşem, harika" adı altında sunulan kampanyalı indirim günlerinin; sanal dolandırıcılık olaylarının artmasına sebep olduğunu belirtti.

Sanal dolandırıcıların çok farklı yöntemlere başvurabildiklerini dile getiren Sayan, "Sanal dolandırıcılar; kullanıcıların banka hesap bilgileri ve şifre bilgisi gibi önemli kişisel bilgilere erişiyor ve büyük maddi kayıplar yaşanabiliyor." bilgisini verdi.

İnternetten alışverişin yoğun bir şekilde gerçekleştiği bu günlerde, tıklama dolandırıcılığından, internet bankacılığı dolandırıcılığına, aslını taklit eden sahte web sitesi dolandırıcılığından sahte linklere kadar pek çok yöntemin kullanıcıları dolandırmak amacıyla kullanıldığını anımsatan Sayan, "Doğru bilgi, yeterli dikkat ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları ile bu tür olumsuz olayların önüne geçmek mümkün." diye konuştu.

Sayan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Web sayfalarının doğruluğundan emin olmadan hiçbir kredi kartı, adres gibi kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Unutmayın, sahte web siteleri çoğu zaman tek bir harf değişikliği ile yayımlanırlar. Çevrim içi alışverişlerde sanal kart kullanın. Böylece kredi kartı bilgilerinin çalınmasını önler ve büyük maddi kayıplar yaşanmasının önüne geçersiniz. Çevrim içi alışverişlerde ve mobil bankacılık işlemlerinde, iki faktörlü kimlik doğrulaması kullanın.

"Oltalama-Phishing" saldırılarından korunmak için güvenilir olmayan, şüpheli linklere tıklamayın. İnternet ve sosyal paylaşım ağlarında, indirimli, kampanyalı, normalinden çok daha düşük bir fiyatlandırma ile karşılaştığınızda, temkinli olun. İhtiyacınız olmayan bir ürünü indirim var diye almayın. Şüpheli bir olay yaşandığında, bankayla hemen irtibata geçin ve kartlarınızı kullanıma kapatın."
Anadolu Ajansı
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