Dipsiz Göl ile ilgili savcılık da soruşturma başlattı

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

2 MÜDÜR, 1 MEMUR AÇIĞA ALINDI

Tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı. Gölün eski haline dönüştürülmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan 4 maddelik Eylem Planı kapsamında çalışma başlatıldı.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dipsiz Göl'ün yok olmasıyla ilgili sorumlular hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Savcılığın açığa alınan 2 müdür ve 1 memur ile diğer ilgililerin ifadelerine başvuracağı öğrenildi.

Öte yandan bakanlık ve valiliğin başlattığı idari soruşturma kapsamında ise müfettişler çalışma yürütüyor. Dipsiz Göl'de yapılan kazı ile ilgili verilen idari izinler ve süreçlerle ilgili yazışmaları toplayan müfettişler, ilgililerin ifadelerine başvuruyor.

DEFİNE ARAMA YÖNETMENLİĞİNE UYULMAMIŞ

Müfettişlerin sürdürdüğü soruşturmada, Dipsiz Göl'de yasal izinle yapılan kazıya ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı. Başvuru üzerine alanın tarihi, arkeolojik ve doğal sit dışında olması nedeniyle arkeolog ve uzman tarafından yapılan tespit sonucu Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildiği; ancak Define Arama Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesi çerçevesinde tespit yapan ve uygun bularak define arama ruhsatı düzenleyenlerin mevzuat kriterlerine uymadığı belirlendi. Yönetmenliğe göre, aralarında üniversitelerden ilgili kişiler ile jeologların da yer alacağı, alanında uzman en az 3 kişiden görüş alınması gerekirken, buna uyulmadığı, kazının yapılmasında sakınca olmadığına dair düzenlenen raporun özensiz hazırlandığı belirlendi.

VALİYE BİLGİ VERİLMEMİŞ

Müfettişler, Müze Müdürü Elif Öktem'in, kazıya ilişkin verdiği onaydan valiyi de bilgilendirmediğini saptadı. Öktem'in, valiliğe sadece kazı yapılacak sahada jandarma görevlilerince önlem alınması için ada- pafta bilgileri üzerinden yazı yazarak, görevlendirme emri istediği öğrenildi. 100 parsel alanda yapılacağı belirtilen kazının ise 400 parsel alanı kapsadığı ortaya çıktı.