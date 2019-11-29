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Turizm merkezlerinde imara aykırı yapılara göz açtırılmıyor

Muğla'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda villa, rezidans, otel inşaatı ve konut gibi kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor
 29 Kasım 2019 13:38
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Turizm merkezlerinde imara aykırı yapılara göz açtırılmıyor

Muğla'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da yakından takip ettiği çalışmalarda villa, rezidans, otel inşaatı ve konut gibi kaçak yapılarla ilgili yıkım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları ve kıyı alanlarındaki yapılaşmaya karşı hassasiyet gösteriliyor.

Bodrum ilçesindeki yıkımlar Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba Mahallelerinin birçok bölgesinde devam ediyor. Yıkımların çoğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde, mal sahiplerince gerçekleştiriliyor.

İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde yürütülen yıkımlarda irili ufaklı birçok iş makinesi ve inşaat işçileri görev yapıyor. Moloz yığınları kamyonlarla alandan taşınırken, otel işçilerince de bölgede kıyı düzenleme, peyzaj ve ağaçlandırma çalışması yürütülüyor.

Yıkımı devam eden 14 projeye ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Yalıkavak Mahallesi'nde tespit edilen otel binasındaki A ve G bloklarda devam eden yıkımın son aşamalarına gelindi.

- Projedeki 54 kaçak konuttan 50'si yıkıldı

Yine aynı bölgede inşaatı devam eden villa ve otel tesisinde bulunan kıyı şeridine inşa edilen bir betonarme spa merkezi, iki ahşap spor salonu, bir ahşap tuvalet, iki ahşap masaj salonu ve bir ahşap çocuk kulübünün yıkımı bitti. Gündoğan ve Türkbükü sınırındaki bir otel ve rezidans projesinde yer alan kaçak asansör kulesi yıkıldı. Burada bulunan 54 kaçak konuttan 50'sinin yıkımı yapılırken, kalan dört konutun yıkım işlemi ise yüzde 92 oranında tamamlandı.

Gümbet Mahallesi'ndeki imara aykırı olduğu tespit edilen otel binalarının yıkımları ise bitti.

Gökçebel, Gölköy, Türkbükü ve Torba Mahallelerinde tespit edilen kaçak konut, iskeleler, çelik yapılar, sosyal tesis ve bir restoran binası yıkıldı. Projelerdeki iskeleler, otel binaları, havuz ve ticari alanların yıkımı bitti. Bölgede bulunan ve yüzde 45 oranında yıkılan bir mendirek ise mal sahibinin verdiği dilekçe nedeniyle durduruldu.

- Marmaris'te 550 kaçak yapı tespit edildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, Selimiye, Bozburun, Söğüt, Karacasöğüt ve Hisarönü Mahallelerinde yoğun olmak üzere ilçe genelinde 550 kaçak yapı tespit etti.

İlçede inşaat yasağının kalkmasıyla harekete geçen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve yıkım işlemini yapacak Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kaçak yapı sahiplerine yıkım için tebligatları gönderdi.

Kaçak yapı sahipleri, Muğla İdare Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları için ekipler yıkım işlemine başlayamadı. Kaçak olduğu tespit edilen yapılar, yasal süreç tamamlandıktan sonra yıkılacak.

Muğla genelinde 2 bin 800, Marmaris özelinde ise 550 kaçak yapı belirlendiğini kaydeden yetkililer, yapılan son denetimlerde il genelinde 3 bin kadar daha kaçak yapının tespit edilerek yıkım için gerekli girişimlere başlandığını bildirdi.

Fethiye ilçesinde de kaçak olduğu tespit edilen 68 yapının yıkımına ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.

Geçen ağustos ve eylülde iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı.

Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almış, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatı vermişti.
Anadolu Ajansı
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