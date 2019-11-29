1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dili boğazına kaçıp, polislerin kurtardığı sürücü yaşadıklarını anlattı

Diyarbakır'da hareket halindeki aracında dili boğazına kaçan, durumu ark eden trafik polislerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şeyhmus Bağran (35), yaşadıklarını anlattı. Polislere teşekkür eden Bağran, olay sırasında trafik ve sağlık ekiplerinin yakınında olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi
 29 Kasım 2019 13:44
Yazdır
Dili boğazına kaçıp, polislerin kurtardığı sürücü yaşadıklarını anlattı

Olay, 26 Kasım sabahı Yenişehir ilçesindeki Ofis kavşağında meydana geldi. İşe gitmek için aracıyla evden çıkan evli ve 2 çocuk babası Şeyhmus Bağran, trafikte fenalaştı. Dili boğazına kaçan ve kendinden geçen Bağran'ın durumunu fark eden kavşakta görevli Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, hemen yardıma koştu. Kapıyı açıp, el frenini çeken polisler, Bağran'ı araçtan çıkardı. İlk yardım tedavisiyle Bağran'ın nefes yolunu açan polis ekibi, hemen yakındaki sağlık ocağında görevli sağlık personeline haber verdi. Bağran, ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneden taburcu olan Bağran evinde dinlenirken, ailesi, evin tek erkek çocuğu Bağran'ı kurtaran polislere teşekkür etti.


Dili boğazına kaçıp, polislerin kurtardığı sürücü yaşadıklarını anlattı

'BİLİNCİM YERİNDE DEĞİLDİ'

Işıklarda beklerken sırtında sıcaklık hissettiğini belirten Şeyhmus Bağran, yaşadıklarını DHA'ya şöyle anlattı:

"Ben acaba arabada bir yangın mı çıktı ya da oturduğum koltukta bir yangın mı çıkıyor diye telaşlanırken arka koltuğa doğru döndüm, sonra önüme baktım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. O esnada fenalık geçirmişim, araba boştayken seyir halinde gidiyor. Sağ olsun trafikteki memur arkadaşlar olayı görür görmez hemen arabaya doğru koşuyorlar. Hemen el frenini çekip, beni arabadan dışarı çıkarıyorlar. O esnada kalp krizi geçirdiğimi düşünmüşler. Sonra bakıyorlar ki nefes alamıyorum, elim de boğazımda, dilim boğazıma kaçmış bir şekilde fark ediyorlar. Sonra dilimi boğazımdan çıkarıyorlar. Öyle olunca hemen nefes alıyorum ve kusuyorum. Sonra beni hastaneye götürüyorlar. Gözümü açtığımda hiç kimseyi hatırlamıyordum. Bilincim yerinde değildi. Aradan zaman geçtikten sonra bilincim yerine geldi. Allah razı olsun o polislerden, tabi ilk önce Allah'ın sayesinde şu an hayattayım. Hüseyin Ağabey, Mustafa Ağabey ve Osman Ağabey'den Allah razı olsun. Onlar beni hayata tutundurdu. Allah bir daha yaşatmasın."

'OLAYIN ORADA OLMASI BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ŞANSTI'

Olayın orada olmasının kendisi için büyük bir şans olduğuna dikkat çeken Bağran, "Çünkü ben orada hakikaten çok kötü oldum. O olayın orada olması benim için büyük bir şanstır. Ben uzun yola da gidebilirdim. Tabi orada o Allah'ın verdiği şans mıydı diyelim, başka türlü olmuş olsa ben bugün belki hayatta olmayabilirdim. Bu sayede çok yeni dostlar edindim. Sağ olsunlar tanıyanlar tanımayanlar hepsi arayıp sordular. Özellikle polis teşkilatından arkadaşlar hepsi aradılar. Trafik şubeden aradılar. Sosyal medyadan bakıyorum, yorumlar yapanlar var" diye konuştu.

Tek oğlu Şeyhmus Bağran'ı kurtaran polis ekiplerine teşekkür eden Hamit Bağran ise, "Oğlumuz böyle bir kazayı can sağlığıyla atlattı. O polislere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun onlardan" ifadelerini kullandı.

Bağran'ın annesi Kadriye Bağran da "Allah onları da çoluk çocuklarının başından ayırmasın inşallah. Çok teşekkür ediyorum onlara. Sağ olsunlar var olsunlar. Onlar bizim kurtarıcımızdırlar. Oğlumu kurtardılar, Allah onları bütün kaza belalardan korusun. Allah hiç kimseye böyle bir acı göstermesin" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafik kazasında ölen polis memuru toprağa verildi
29 Kasım 2019 15:08		 'Efsane Gün indirimlerinde dikkatli olun' uyarısı
29 Kasım 2019 13:28
Çobanlık akademisi ilgi görüyor
29 Kasım 2019 12:26		 Otobüs şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye ulaştırdı
29 Kasım 2019 11:55
Emniyetten kış yolculukları için 'hayati' uyarılar
29 Kasım 2019 11:51		 Türk çocukları öncelikle doktor, öğretmen ve veteriner olmak istiyor
29 Kasım 2019 09:34
İstanbul'da hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi
29 Kasım 2019 08:28		 Evrenesoğlu 'vahiy videosuyla' hatırlanacak
29 Kasım 2019 08:19
Sıcaklık ülke genelinde artacak - Haritalı
29 Kasım 2019 06:30		 Eşek sütü ve salyangoz sabunu yok satıyor
28 Kasım 2019 23:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - 'Terör örgütüne katılım 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde'15:25 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversitelere 'başarı' eleştirisi15:21 - Karayolları görevlisi trafik kazasında hayatını kaybetti15:16 - Güvenlik soruşturmalarında şimdi ne olacak?15:08 - Trafik kazasında ölen polis memuru toprağa verildi15:04 - Meteorolojiden iki bölge için kar uyarısı14:59 - Başsavcılıktan 'sokak ortasında dayak' açıklaması14:55 - Bakan Ersoy hediye etti...İlk işi yakınlarını görüntülemek oldu14:51 - Samsun'da FETÖ'den 7 rütbeli askere adli kontrol14:45 - Ekonomistlerin, yıl sonu enflasyon tahmini
14:41 - AK Parti'li Şahin'den, Mansur Yavaş'a 'adli mercilere başvur' çağrısı14:39 - FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası14:37 - Destici'den CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne sert çıkış14:33 - Hakkari Valiliğinden '15 günlük' yasaklama14:30 - Alışveriş çılgınlığı olaylı bitti: 3 yaralı14:25 - Genç mucit yapay zeka destekli protez kol yaptı14:22 - Bakan Gül'den yeni yargı paketi açıklaması14:20 - Merih Demiral EURO 2020 Elemeleri en iyi 11'inde
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Muharrem İnce- Kemal Kılıçdaroğlu tartışmasında kim haklı?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
Ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü
17 bin 689 sağlık personeli alımı başlıyor
Bahçeli'den EYT ve Arınç açıklaması
Evrenesoğlu 'vahiy videosuyla' hatırlanacak
Torba Kanunun 28 maddesi daha meclisten geçti
AK Parti'de yeni dönemde yeni yüzler
Yeni ekonomi paketi geliyor
AYM'den sözlü sınavla sözleşmeli sağlık personeli alınmasına dair önemli karar
İki kurum 171 sözleşmeli personel alacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yaşar 3
concorde yanılımı 1
tuğçe haşimoğlu 1
can yaman'ın sürekli oyuncu tutup kendisine çığlık attırtması 1
groza 1
öykü 2
25 kuruş 1
veysel mutlu 2
romantik erhan 2
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 2
SON İLANLAR
Sayıştay Başkanlığı 11 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
DSİ Ilısu Projesi Engelli İşçi Alım İlanı
Horasan Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Kangal Albelsan Geçici 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
Mersin Tarsus İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 155 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam