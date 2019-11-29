Merih Demiral EURO 2020 Elemeleri en iyi 11'inde
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.
|29 Kasım 2019 14:20
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EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i açıklandı.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, yıldız futbolcuların arasında EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'ine seçildi.
İşte EURO 2020 Elemeleri'nin en iyi 11'i:
Pyatov, Ramos, Merih Demiral, Sigurdsson, Kousoulos, Bernardo Silva, Wijnaldum, Zahavi, Sterling, Kane, Depay
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