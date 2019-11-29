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Destici'den CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne sert çıkış

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP ile işbirliği demek PKK ile işbirliği demektir. Sen nasıl olur da PKK ile işbirliği yapabilirsin, biraz daha oy alabilmek için?" dedi
 29 Kasım 2019 14:37
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Destici'den CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'ne sert çıkış

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP ile işbirliği demek PKK ile işbirliği demektir. Sen nasıl olur da PKK ile işbirliği yapabilirsin, biraz daha oy alabilmek için?" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'da bir otelde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BBP olarak "Türkiye kucaklaşıyor, birlikte buluşuyor" sloganıyla yeni bir çalışma süreci başlattıklarını açıklayan Destici, "BBP, 29 Ocak 1993 yılında kuruldu ve 29 Ocak 2020'de de 27'inci yılını doldurmuş olacak. Geriye baktığımızda, acı günlerin yanında mutluluklar da yaşadık. Türk milletine olumlu anlamda pek çok katkıyı gerçekleştirmiş olmanın da gururunu yaşıyoruz. Kurucu liderimiz ve şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nu bir kere daha rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. İyi ki Büyük Birlik Partisi var" diye konuştu.

Hem genel seçim hem yerel seçim tecrübesi yüksek olan bir parti olduklarını söyleyen Destici, "Türkiye'nin problemlerine, meselelerine çok duyarlı olmanın yanı sıra bunlara hem vakıf hem de çözüm yollarını da bilen bir siyasi partiyiz. BBP tabi Türk milliyetçiliği fikrini esas alan bir ideolojiye sahiptir. Türkiye'nin bütün meselelerinin çözüm yolunun da buradan geçtiğini ancak bu anlayışla çözülebileceğine inanıyoruz. Bunun dışında, dışarıdan önerilen hiçbir projenin Türkiye'nin meselelerine çözüm olmayacağını gördük. Çözümü içeride aramak zorundayız. BBP bu anlamda hep güvenilir bir siyaset limanı olmuştur. Doğru kimden gelirse gelsin onun yanında durmuştur. Yanlışı da kim yaparsa çok net şekilde karşısına geçmiştir ve doğru yapılması konusunda yol gösterici olmuştur. Sadece eleştirmemiştir" şeklinde konuştu.

"PKK'ya sözcülük yapmakla bir yere varılamaz"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de geçmişte de bugün de yanlış yapılan şeyler olduğunu vurgulayarak, "Biz, yanlışların üstüne giderek Türk milletini bir bütün olarak yıpratmak niyetinde hiç olmadık tam tersine çözüm önerileri ortaya koyduk. Türkiye'de en büyük yanlışın içerisinde PKK'nın sözcülüğünü yapanlardır, onun siyasi uzantılarıdır, meclisteki sözcüleridir. Onlara da bunu söylüyoruz; büyük bir hata yapıyorsunuz bu yanlışınızdan dönün. PKK'ya sözcülük yapmakla bir yere varılamaz. Ya da PKK'ya sözcülük yapmakla siz, bir kesimi temsil ettiğinizi iddia ediyorsanız onların derdine de çare olamazsınız. Türkiye'de geçmişte bunlar yaşandı dolayısıyla bunların acı sonuçları oldu. Bu yolda ısrar edilirse yine acılarla sonuçlanacak bir neticeye gidilir. En çok da bedeli bunu yapanlar ve temsil iddiasında olanlar öder. Bugün Suriye'de Irak'ta en ağır bedelleri kim ödüyor? Oraları karıştıran, güya belli kesimlerin sözcüsü olduklarını iddia ettiği guruplar yaşıyor. Bunun özellikle Kürt kökenli kardeşlerimize de bir faydası yok. Biz, bütün kesimlere yapıcı, yol gösterici şekilde sesleniyoruz. Ülke bizim, devlet bizim, milet bizim, zarar görmesini hiçbir zaman istemeyiz. Zarar görmemesi adına fedakarlık yapılması gerekiyorsa da BBP her zaman yapmıştır, bundan sonra da yaparız. Biz siyaseti ülkemiz, milletimiz, devletimiz için yapıyoruz. Bu anlayıştan hiçbir zaman dönmedik bundan sonra da dönmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sadece Alevilere değil bu ülkede yaşayan herkese yapılmış bir kötülüktür"

Dün İzmir'de Alevi bir vatandaşın evine çarpı işareti konulduğunu hatırlatan Destici, "Bu sadece Alevilere değil bu ülkede yaşayan herkese yapılmış bir kötülüktür. Ben bunu kendi evime yapılmış olarak kabul ediyorum. En kısa zamanda failleri bulunacak ve hukukun önüne çıkarılacaktır. Bu olay böylece bırakılmamalıdır. Türkiye'de kutuplaştırılacak meseleler bellidir. Bugüne kadar sağ-sol, Alevi- Sünni, Türk-Kürt, üstünden gidilmiştir. Yine aynı senaryolar tekrar tezgahlanmaya çalışılmaktadır. Toplum bütünüyle tepki vermiştir; iktidarıyla, muhalefetiyle, sağıyla, soluyla. Tüm kesimlerin tepki vermesi çok sevindiricidir. Biz bütün bu unsurlarımızla birlikte Türk milletiyiz" ifadelerini kaydetti.

9 ilde toplantı yapacaklarını açıklayan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bütün il ilçe teşkilatlarımızın, kadın kollarının, gençlik kollarının katılacağı 'Türkiye'de kucaklaşıyor, birlikte buluşuyor' toplantıları gerçekleştireceğiz. Bunun ilkini de bu Pazar günü İstanbul'da başlatıyoruz. Sonra inşallah Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Samsun ve Sivas ile birlikte 9 şehrimizde gerçekleştireceğiz. 81 ilimizi de bölgesine göre bu illerde toplayacağız. Burada hem Türkiye'nin meselelerini masaya yatıracağız hem de kendi içimizdeki eksikliklerimizi de tamamlayacağız. BBP, 2023'e çok daha etkili şekilde inşallah girecek. Kamuoyunda hak ettiğimiz yeri alamıyoruz. BBP'nin son seçimlerde aldığı oy çok ciddi. Aldığımız bu oyu bile dile getirmekten imtina ediyorlar. BBP'ye karşı bu büyük bir haksızlıktır. Çünkü BBP, bugüne kadar hep hakkın yanında durmuştur" açıklamasında bulundu.

2 yeni parti kurulacağıyla ilgili soruya Destici, "Yeni sisteme Türkiye geçerken çoğu kesimler 'bu sistemle birlikte Türkiye iki partili sisteme doğru gidiyor' iddiasında bulunmuşlardı. Ben de o zaman bunun doğru olmadığını, bu sistemde siyasi partilerin güçleneceğini ve çoğalacağını ifade etmiştim. Bu yeni sistem siyasi partileri çok kıymetli hale getirmiştir. Bu Türkiye'de, yeni partilerin kurulmasına bir nevi imkan tanımıştır. Bu demokrasinin güçlenmesi adına önemlidir ve büyük bir kazançtır. Bir taban hareketi olarak ve Türkiye'nin meselelerine çözüm odaklı kurulan tüm siyasi partilere bizim saygımız vardır ve bunlar da zenginlik olarak görülür" şeklinde yanıt verdi.

"Şu anda erken seçim görmüyorum"

Erken seçim ile ilgili tartışmaları da değerlendiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şu an Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı olmadığını düşündüğünü söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, bugüne kadar gördük ki seçimlerin hep zamanında yapılmasını yeğlemiştir. Birkaç ay erkene alınması dışında hep zamanında yapılmıştır seçimler. Meclisin salt çoğunluk değil 360 milletvekilinin seçim için el kaldırması lazım. Ben yakın bir zamanda bunun gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Çok olağanüstü şartlar yaşanır, başka bir şeydir. Şu anda erken seçim görmüyorum. Türkiye bununla zaman kaybetmemeli temel sorunlara odaklanmalı. Diyorlar ki güçlendirilmiş parlamenter sistem. Adama demezler mi, niye güçlendirmediniz kardeşim? 70 yıl 80 yıl bununla yönetilmiş. Bunu iddia edenlerin çoğu hkümet oldular, koalisyon oldular, bakan oldular. Hangi birisinin eli, baraj kalksın diye kalktı? Hangi birisinin eli hazine yardımı adil dağıtılsın diye kalktı? Elbette Türkiye'de bunlar yapılmalı ama bunun için eski sisteme dönülmesine gerek yok. Sistem buna engel değil ki buna engel olan siyasetçiler. Siyasetçileri değiştirmedikten sonra hangi sistem gelirse gelsin" dedi.

"Ava giden avlandı"

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, 'Saraya giden CHP'li' iddialarına ilişkin soruya Destici, "Ava giden avlandı. Burada aslında bir fotoğraf da ortaya çıktı; Türkiye'de daha önce kamuoyunda duayen diye bilinen gazetecilerin gerçek yüzü de ortaya çıkmış oldu. Hem Cumhurbaşkanını hem CHP içindeki bazı kişi ya da grupları hedef alan bir yalan haber üzerinden bir girişim yapıldı. Bu girişim boşa çıkartıldı. Türk gazeteciliği anlamında da bir leke düşmüş oldu. Türkiye'nin bundan çok daha önemli meşeleri var bizim de bunlara odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum" diye yanıt verdi.

Seçimlerde hassasiyet göstererek bazı yerlerde aday çıkarmadıklarına işaret eden Destici, devletin bekasını önemsediklerini vurgulayarak, "Bugün kayyumlar atanıyor, atanmak zorundadır. Bu süreç ama Türkiye'yi dışarıda zora düşürüyor. Bu işi seçimle çözebilseydik bugün bu süreçlerle karşı karşıya kalmazdık. Ama tam tersine bazı siyasi partiler gitti onlarla işbirliği yaptılar. Bunu CHP de yaptı, İYİ Parti de yaptı, Saadet Partisi de yaptı. Açık işbirliği yaptılar. HDP ile işbirliği demek PKK ile işbirliği demektir. Sen nasıl olur da PKK ile işbirliği yapabilirsin, biraz daha oy alabilmek için" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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