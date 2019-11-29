Samsun'da FETÖ'den 7 rütbeli askere adli kontrol
|29 Kasım 2019 14:51
|Yazdır
Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 rütbeli asker, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile ardışık görüşmeleri tespit edilen askerlere yönelik 3 gün önce Samsun merkezli 13 ilde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16'sı muvazzaf rütbeli asker, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. 17 kişi gözaltına alındı. 3 kişi 3 gün önce, 4 kişi ise önceki gün, 3 kişi de dün çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 7 rütbeli asker de bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Terör örgütüne katılım 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde'
29 Kasım 2019 15:30
|FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
29 Kasım 2019 14:39
|Yunanistan'a kaçamadan yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı
29 Kasım 2019 14:18
|YPG/PKK'ya yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı
29 Kasım 2019 14:16
|FETÖ operasyonunda 47 şüpheliden 22'si itirafçı oldu
29 Kasım 2019 11:52
|Türkiye'nin terörle mücadele bilançosu
29 Kasım 2019 11:11
|FETÖ operasyonunda 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
29 Kasım 2019 10:17
|2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi
29 Kasım 2019 10:11
|İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonu: 7 gözaltına
29 Kasım 2019 09:50
|Başkente organize suç örgütü operasyonu: 34 gözaltı
29 Kasım 2019 09:22