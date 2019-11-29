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Başsavcılıktan 'sokak ortasında dayak' açıklaması

Mağdur kadının, ifadesinde darp olayının eşiyle evlilikleri boyunca ilk kez yaşandığını beyan ettiği, şikayetçi olmayıp koruma talebinde bulunmadığı bildirildi
 29 Kasım 2019 14:59
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Başsavcılıktan 'sokak ortasında dayak' açıklaması

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, eşinin uyguladığı şiddet görüntüleri medyada yer alan mağdur kadının, ifadesinde darp olayının evlilikleri boyunca ilk kez yaşandığını beyan ettiğini, şikayetçi olmayıp koruma talebinde bulunmadığını bildirdi.


Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kentteki kadına yönelik şiddetle ilgili dün medyada bazı haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

Olayın merkez Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki Anadolu Lisesinin önünde meydana geldiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, mağdur B.Ç'nin şikayet ve delillerinin tespiti için ifadesine başvurulduğu bildirildi.

B.Ç'nin ifadesiyle olayın 15 Kasım'da meydana geldiğinin ortaya çıktığı anlatılan açıklamada, ifadeyle ilgili şu bilgilere yer verildi:

"B.Ç, olay öncesi eşiyle ailevi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını, olay günü de aynı yönde tartışma çıktığını, tartışma sonrası çocuğunu da alarak evden ayrıldığını, eşinin peşinden gelerek özür dileyip eve dönmesi için ısrar ettiğini, kendisinin kabul etmediğini, evlendiklerinden beri ilk defa bir kez tekmeyle vurup tokat attığını, tehdit ve hakarette bulunmadığını, eşinden şikayetçi olmadığını bildirdi."

Mağdurun 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında herhangi bir koruyucu tedbir talebi bulunmadığını beyan ettiği belirtilen açıklamada, mağdurun sağlık kuruluşundaki muayenesinde de aktif darp ve cebir izinin tespit edilemediği bildirildi.

Şüpheli E.Ç'nin de savunmasında mağdurla benzer anlatımlarda bulunduğu anlatılan açıklamada, E.Ç. hakkında adli kontrol kararı verildiği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Eşini tekme tokat dövmüştü! Serbest bırakıldı Sokak ortasında eşini tekme tokat döven koca yakalandı Sokak ortasında dehşet...Kadını tekme tokat dövdü
Anadolu Ajansı
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