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Trafik kazasında ölen polis memuru toprağa verildi

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Niğdeli Polis Memuru Yunus Emre Güngör toprağa verildi
 29 Kasım 2019 15:08
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Trafik kazasında ölen polis memuru toprağa verildi

Şanlıurfa'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Niğdeli Polis Memuru Yunus Emre Güngör toprağa verildi.

Cuma namazı sonrası Merkez Aktaş Kasabası'nda polis memuru için tören düzenlendi.

Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Polis memuru kasaba mezarlığına defnedildi.
İhlas Haber Ajansı
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