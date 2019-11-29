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'Terör örgütüne katılım 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde'

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: Geçen 3 yıllık süre içerisinde yaklaşık 7 bin terörist etkisiz hale getirildi ve bin 100 küsur terörist ikna yöntemi ve çeşitli yöntemlerle teslim oldu. Teslim olanlar ilgili adli mercilere sevk edildi. Terör örgütüne katılım aşağı yukarı 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde
 29 Kasım 2019 15:30
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'Terör örgütüne katılım 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde'

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, "Geçen 3 yıllık süre içerisinde yaklaşık 7 bin terörist etkisiz hale getirildi ve bin 100 küsur terörist ikna yöntemi ve çeşitli yöntemlerle teslim oldu. Teslim olanlar ilgili adli mercilere sevk edildi. Terör örgütüne katılım aşağı yukarı 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde." dedi.

Erdil, Kars Valiliği Gazi Toplantı Salonu'ndaki İzleme ve Değerlendirme Çalışma Programı'na (İZDES) katıldıktan sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, teröre katılımın en düşük seviyelerde olduğunu ifade etti.

Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini anlatan Erdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle 2-3 yıldır Türkiye'de kararlı, proaktif, sahada operasyon odaklı terör örgütünün eylem kapasitesini yok etmeye yönelik yapılan bütüncül, süregelen ardışık operasyonlarla bugün önemli noktaya gelindi. Geçen 3 yıllık süre içerisinde yaklaşık 7 bin terörist etkisiz hale getirildi ve bin 100 küsur terörist ikna yöntemi ve çeşitli yöntemlerle teslim oldu. Teslim olanlar ilgili adli mercilere sevk edildi. Terör örgütüne katılım aşağı yukarı 40 yıllık tarihin en düşük seviyesinde. Bu istikamette Türkiye'nin terörle mücadelede elde ettiği başarının devam etmesi, bu oluşturulan kurumların, mekanizmaların korunması ve sürdürülebilmesi konusunda önemli çalışmalar ortaya koyduk."

Erdil, takipler, denetimler ve operasyonların son noktaya kadar devam edeceğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Terörizmle ilgili Türkiye büyük bedeller ödedi. Onun için gelinen bir noktadan tekrar geriye dönmek gibi bir şey söz konusu değil. Operasyonlar ardışık olarak devam edecek, sahadaki terörü etkisiz hale getirme çalışmaları daha kapsamlı sürdürülecek. Doğu ve Güneydoğu'da bazı bölgelerimizde yerel yönetimler üzerinde oluşturdukları şiddet ve korku, baskıyla kurdukları alanda, terörün tekrar oluşmasına meydan vermeyecek müdahaleleri, tedbirleri, en üst düzeyde ve hızlı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."

- Kıran operasyonlarında 200'e yakın terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın her dönem olduğu gibi bu kış döneminde de kış üstlenmesine gitme çabalarına müdahale ettiklerini vurgulayan Erdil, "Geçtiğimiz birkaç aylık sürede jandarmamız, özel harekat timlerimiz 'Kıran' operasyonlarıyla terörün dağlarımızda barınmasına imkan vermeyecek çalışmayı yürütüyor. Burada çok güzel sonuçlar alındı, ilgili barınaklar büyük ölçüde ortadan kaldırıldı, imha edildi ve 200'e yakın terörist etkisiz hale getirildi ki bunların 20'ye yakını üst düzey yöneticileriydi. Bu çalışmalar bu istikamette kararlılıkla sürdürülecek." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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