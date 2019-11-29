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Çocukların ses yarışması...Saç fırçası mikrofon, enstrümanları kürek

Diyarbakır'ın kırsal Yemişalan Mahallesi'nde yaşayan çocuklar, televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasını yaşadıkları ortama uyarlayarak, video çekti. Çocukların saç fırçasını mikrofon, enstrüman olarak ise kürek kullandığı görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü
 29 Kasım 2019 15:47
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Çocukların ses yarışması...Saç fırçası mikrofon, enstrümanları kürek

Merkez Bağlar ilçesinin kırsal Yemişalan Mahallesi'ndeki çocuklar, televizyonda izledikleri ses yarışmasını çok beğenerek, yaşadıkları ortama uyarlayıp, video çekti. Sosyal medyada paylaşılan video üzerine yapımcı Acun Ilıcalı'nın davetiyle geçen yıl İstanbul'a gidip, yarışmasını izleyen çocuklar, ilk kez uçağa bindi. Hayatlarında ilk kez deniz gören çocuklar, 2 günlük İstanbul gezisinin ardından döndükleri memleketleri Diyarbakır'da bu yıl da yeni video çekti. Mahalledeki 52 çocuğun bir araya gelerek, çektikleri ikinci video da ilgi gördü. Çocuklar videoda domatesi buton, saç fırçasını mikrofon, kürekleri ve tenekeleri de enstrüman olarak kullandı. Sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede binlerce kez beğenilip, tekrar paylaşıldı.


Çocukların kırsal mahallede ses yarışması

'ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU'

Acun Ilıcalı'yı ve yarışma programını sevdikleri için yine video çektiklerini anlatan İsmail Ceylan "Biz orayı çok seviyoruz, çocuklar da çok seviyor. İstanbul'a ilk defa gittiler, uçağa ilk defa bindiler. Kamera karşısına ilk defa geçtik. Televizyona ilk defa çıktık. Çok mutlu olmuştuk. Çocuklar çok mutlu oldu. Biz de mahallede hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Çocukları teker teker çağırıyorum; 'Gelin, tekrar o ses videosu çekeceğiz' diye. Kuzenlerim ve kardeşim var içinde. Çocuklar durumdan çok memnun sadece hava soğuk" dedi.

Videoda Acun Ilıcalı'nın rolünü üstlenen İsmail Ceylan, film çekmeyi hayal ettiğini belirterek, "Karşı köylerden 'Sesimiz çok güzel, bizi de çağırın, biz de söyleyelim' diyorlar. Bazı neneleri de getirdik buraya. Onlar da burada bizi izlediler. Onlar da 'Yapın, devam edin' diyorlar. Biz de devam ediyoruz. Mesela bir film yapmayı çok istiyoruz. İmkanlar kısıtlı olduğu için yapamıyoruz. Görüntüleri telefonda montajlayıp, düzeltiyorum, kanalıma yüklüyorum" diye konuştu.

Videodaki tavırlarıyla dikkat çeken Jiyan Ceylan (4) ise "Hadise'yi çok seviyorum. Doktor olmak istiyorum" dedi.

'İNŞALLAH ACUN AĞABEY TEKRAR ÇAĞIRIR'

Çocuklardan Nurullah Ceylan (15), "'O Ses Türkiye'yi çok seviyoruz. Heyecanla gelmek istiyoruz. Okuldan gelince imkanlar el verdikçe gelmeye çalışıyoruz. Ben de hem sandalyeyi döndürüyorum hem de arkadaşlarıma yardım ediyorum. Şarkı da söylüyorum. Sesime güveniyorum, sanatçı olmak istiyorum. İnşallah olurum ileride" diye konuştu.

Videoda Hadise'yi canlandıran Ebru Ceylan (14) ise "Bizim hayalimizdi. İsmail ağabey ile birlikte köyde 'O Ses'i çekiyorduk. Acun ağabey bizi davet etti. Çok heyecanlıydık. Orası çok güzeldi. İlk defa İstanbul'a gittik ve burada çekimlerimizi çekiyoruz. Çok güzel çekimler yapıyoruz. Çok heyecanlandık. İnşallah o atmosferi yeniden yaşarız" dedi.

Videoda şarkıcı Murat Boz'u taklit eden Emin Ceylan (13) da "Acun ağabeye teşekkür ediyorum. Burada 'O Ses Türkiye'yi canlandırdık. İsmail ağabeye de çok teşekkür ediyorum. Burada çok güzel şeyler yaptık, çok mutluyuz. İnşallah Acun ağabey bizi tekrar çağırır. O atmosferi bir daha yaşarız" diye konuştu.
DHA
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