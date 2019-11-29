Balıkçı tezgahları karagöz, eşkina ve minekop ile şenlendi
|29 Kasım 2019 15:53
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Karadeniz'de küçük tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçıları Sinop açıklarında bol miktarda karagöz, eşkina ve minekop avladı.
Sinop ile Gerze ilçesi arasında avcılık yapan balıkçılar karagöz, eşkina ve minekobun yanı sıra bir miktar da çupra balığı yakaladı.
Balıkçı Mert Kanal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nadir avlanan balık türlerinin küçük balıkçıların ağlarına takıldığını söyledi.
Yaşanan balık bolluğunun hava şartları ile ilgili olduğunu anlatan Kanal, "Hava biraz soğumaya başladı, balık avı da beraberinde arttı. Çünkü deniz suyu sıcaklığı düştükçe balıklar yüzeye yaklaşıyor. O nedenle avcılık artıyor." dedi.
Kanal, avlanan balıklara ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Çünkü bu balık türleri her zaman bulunamıyor. Avlansa dahi az miktarlarda oluyor. Şimdi ise tezgahlarımızda bir bolluk söz konusu. Balıklar kilogramları 20 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu." diye konuştu.
Bu arada Sinop'ta tezgahlarda hamsi, istavrit ve mezgit de bol miktarda yer aldı.
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