İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: İpek böceği desteği kapsamında 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon lira ödeme yapacağız
|29 Kasım 2019 15:55
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2019 yılı ipek böceği destekleme ödemelerine bugün başlayacaklarını bildirdi.
Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, destek ödemelerinin bugün saat 18.00'den sonra Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacağını belirterek, "İpek böceği desteği kapsamında 2 bin 62 üreticimize 5,8 milyon lira ödeme yapacağız." bilgisini paylaştı.
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