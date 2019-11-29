İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTLARINI AÇIKLADI Yan olanı olanlar hariç; öğrenimine uygun alanı dışında bir başka alana atananlar, öğrenimleri birden fazla alana kaynak teşkil edenler, görev yaptığı alan dışında başka bir alana kaynak olan yüksek öğrenim bitirenler mezun oldukları yüksek öğrenim programına göre atanacakları alanlara, ve Sınıf Öğretmeni olarak görev yapmakta iken 540 saatlik "Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği Eğitim Programı"nı başarıyla tamamlayanlar sadece Özel Eğitim alanına 9-13 Aralık tarihleri arasında ön başvuruda, 23-26 Aralık tarihleri arasında ise tercih yaparak alan değiştirme başvurusunda bulunabilecekler.