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Öğretmenin 'Edebiyat Sokağı' hayali gerçek oldu

Bayburt'ta, Milli İrade Anadolu Lisesi'nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muharrem Daştan, öğrencilerin edebiyatla iç içe olması için 3 yıldır hayalini kurduğu 'Edebiyat Sokağı' projesini hayatiyete geçirdi
 29 Kasım 2019 16:00
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Öğretmenin 'Edebiyat Sokağı' hayali gerçek oldu

Bayburt'ta, Milli İrade Anadolu Lisesi'nde görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Muharrem Daştan, öğrencilerin edebiyatla iç içe olması için 3 yıldır hayalini kurduğu 'Edebiyat Sokağı' projesini hayatiyete geçirdi.

1 yıllık çalışmanın ardından okulun birinci katının koridor duvarlarına ve merdivenlerine 'Divan, Tanzimat, Servet-i Fünun, Çağdaş Türk Dünyası ile Batı Edebiyatı' gibi dönem ve toplulukların birbirinden güzel örnekleri işlendi. Çeşitli şair ve yazarların fotoğrafları, şiirleri, edebi kişilikleri ve sözlerinin yazılı olduğu materyaller duvarlara asıldı. Okulun koridoru, tavan resimleri, levhalar, banklar, çiçekler ve sokak lambalarıyla donatıldı, bir köşesine de kitaplıklar yerleştirildi, 'Kitap Okuma Köşesi' oluşturuldu. Projenin maliyeti ise 'Bal Gibi' adı altında yayımlanan derginin satışından elde edilen gelirle karşılandı.

Öğrencilere edebiyatı sevdirmeyi amaçladığını anlatan Muharrem Daştan, "3 yıldır bu proje benim hayalimdi. Geçen sene çıkardığımız 'Bal Gibi' adlı okul dergisinden elde ettiğimiz gelirle ve okulumuzun da katkılarıyla bu eğitim-öğretim yılında 'Edebiyat Sokağı'nı açtık. Tek amacımız; öğrencilere edebiyatı sevdirmek ve onlara ilham kaynağı oluşturmak. Öğrencilerimiz, bu sokak sayesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda karşılarına çıkabilecek yüzlerce edebiyat ve Türkçe sorusunu yapabilecek. Bu proje Bayburt'ta bir ilk oldu ve umarım bütün okullara da örnek olur. Ayrıca okulun diğer koridorlarında da tarih sokağı, coğrafya sokağı, fen bilimleri sokağı olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimiz de projeden oldukça memnunlar. Güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Proje sayesinde edebiyatla iç içe olduklarını belirten öğrenciler ise öğretmenlerine teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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