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Çorum'da bulundu... Tam 3 bin 500 yıllık

Çorum'un Ortaköy ilçesinde, dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan askeri ve dini merkezlerden birisi olan Şapinuva Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda, 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen insan kafatası ve sol uyluk (femur) kemiği bulundu
 29 Kasım 2019 16:11
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Çorum'da bulundu... Tam 3 bin 500 yıllık

Hitit Üniversitesi öncülüğünde Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'nde Tepelerarası ve Ağılönü mevkilerinde arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor. Kazılarda, 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen insan kafatası ve sol uyluk kemiği bulundu. Kafatası ve kemik, Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde incelemeye alındı. İlk inceleme sonucunda kafatasının bir kadına ait olduğu tespit edilirken, antik DNA çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Şapinuva Antik Kentinin Hitit devletine başkentlik yapmış şehirlerden biri olduğunu söyledi. Süel, alanda Hitit dünyası için çok önemli bulgulara rastladıklarını belirterek, "Atölyeler mahallesinin olduğu bölgede Hitit dönemine ait dolgu içerisinde insan kafatasına ve sol uyluk kemiğine rastladık. Bu çok önemli bulgudur. Bulunan bu insan kafatası ve uyluk kemiği bize, Hitit bilimine ve Hitit dünyasına çok şey kazandıracak" dedi.

Şapinuva ve Hattuşa'nın Hititlere ait bugüne kadar açığa çıkarılan iki şehir olduğunu belirten Prof. Dr. Süel, "Diğer Hitit çağına ait olan merkezlerin dışında bu iki şehir büyük bir önem kazanmaktadır. Bu bakımdan bulunan iskeletin, Hitit dünyası için yepyeni bilgiler sunacağı düşüncesindeyiz. Bugüne kadar Hititlere ait bir kral mezarı, ona ait Hititli bir insan iskeleti bulunmamıştır. Dolaysıyla bulunan iskelete ait kafatası ve sol femur kemiği bize büyük bilgiler sağlayacak. Hitit dönemine ait olduğunu düşündüğümüz bu iskeletin üzerinde antropolojik incelemeler ve çalışmalar başladı. İnsan iskeletinde kafatası ve sol femur üzerinde yapılacak C-14 testi ile birlikte bulunan kafatası ve femur kemiğinin hangi döneme ait olduğu ortaya çıkacak. Ayrıca antik DNA çalışmaları da ırksal olarak akrabalık ilişkilerini ortaya koyacak. Hitit dönemi dolgusunda bulunduğu için çok önemli bir buluntu" diye konuştu.
DHA
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