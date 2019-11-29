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'Efsane İndirim' kampanyalarına tüketicilerden yoğun ilgi

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan: 'Efsane İndirim' döneminde Türkiye'deki tüketicilerin alışverişe olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Perakendecilerin de yatırımlar yapması ve indirimlerini artırmış olması bu ilginin artmasına olumlu etki ediyor
 29 Kasım 2019 16:16
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'Efsane İndirim' kampanyalarına tüketicilerden yoğun ilgi

"Efsane İndirim" kapsamında düzenlenen indirim kampanyalarına tüketiciler yoğun ilgi gösteriyor.

ABD'de indirimli alışveriş kampanyalarının düzenlendiği ve Türkiye'de "Efsane İndirim" olarak adlandırılan kampanya dönemi, Türkiye'deki tüketiciler tarafından da indirimli alışveriş amacıyla tercih ediliyor.

Markalar, bu döneme özel hem internette hem de mağazalarda kampanyalar düzenleyerek, tüketicilere çeşitli indirim fırsatları sunuyor.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Efsane İndirim dönemine özel olarak "Tekno Cuma" adını verdikleri bir indirim kampanyası düzenlediklerini, bu kampanyanın satışlara çok olumlu yansıdığını söyledi.

Kasım ayının başında başlayan hareketliliğin Efsane İndirim'de zirveye ulaştığını anlatan Gürcan, "Hem web tarafında hem de mağazalar tarafında telefondan ev aletlerine, elektrikli süpürgelere küçük ev aletlerine kadar hemen hemen tüm ürünlerde kampanyalarımız var." dedi.

- "Kampanya dönemindeki ilgi her geçen yıl artıyor"

Gürcan, Efsane İndirim döneminde yaptıkları kampanyanın hem cirolarına hem de trafiklerine çok olumlu yansıdığını belirterek, şunları söyledi:

"Kampanya döneminde Türkiye'deki tüketicilerin alışverişe olan ilgisi her geçen yıl artıyor. Perakendecilerin de yatırımlar yapması ve indirimlerini artırmış olması bu ilginin artmasına olumlu etki ediyor.

Türkiye'de e-ticaretin payı yüzde 5,5'lar civarında fakat çoklu kanal stratejimiz sayesinde bizim internetten satış oranımız yüzde 7'ler seviyesinde. Web trafiğimiz geçen seneye göre 4 kat artış gösterdi. Mağaza trafiğimizde ise yüzde 40'lık bir artış var. Bu artışın özellikle kampanya döneminde daha da yükselmesini bekliyoruz."

- "Tüketicilerin teknolojiye yatkınlığı olumlu etki ediyor"

Bülent Gürcan, Türkiye'deki tüketicilerinin cep telefonlarına olan yatkınlığının ve genç nüfusun mobil trafiği olumlu etkilediğine dikkati çekerek, "Toplam web trafiğimizin yüzde 70'i mobilden geliyor. Ciromuzun yüzde 50'ye yakınını mobilden alıyoruz. Efsane İndirim döneminde de benzer bir trendi gözlemliyoruz." dedi.

Türkiye'nin, ABD ve Avrupa ülkelerindeki trendleri çok yakından takip eden bir ülke olduğunu vurgulayan Gürcan, özellikle genç neslin elektronik sektöründeki trendleri çok yakından takip ettiğini söyledi.

Gürcan, bu alışveriş dönemini mağazalarda ve internette bir şenlik olarak kutladıklarını belirterek, tüketicilerin son derece bilinçli olduğunu, önce internete bakıp sonra mağazaya geldiğine işaret etti.

Türkiye'deki tüketicilerin çoklu kanal stratejilerine yatkın olduğunu ve bu durumun kampanyalara olumlu yansıdığını anlatan Gürcan, "Kampanya dönemlerinde bu durum daha da ortaya çıkıyor. Türkiye'deki tüketicilerin 'Efsane İndirim' kapsamında düzenlenen Tekno Cuma ve benzeri kampanyalara adapte olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

- "Müşterilere gerçek indirimler uyguluyoruz"

Gürcan, tüketicilerle olan ilişkilerinin tamamen güven üzerine kurulu olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Birçok üründe fiyat öncelikli olarak dikkati çekiyor. Tedarikçiler ve bizler bir hacim oluşturmak için uygun fiyatlar sunuyoruz ve bu da tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu kampanyalar hem tüketicilere hem de şirketlere önemli faydalar sağlıyor.

İndirim dönemlerindeki yanıltıcı kampanyalar asla tasvip etmediğimiz bir durum, yapılmaması gerekiyor. Tüketicilerin güven ve huzurla alışveriş yapıp, pişman olmaması gerekiyor. Aksi takdirde tüketiciyle olan sürekli güven ortamı zedeleniyor. Biz müşterilerimize gerçek indirimler uyguluyoruz."
Anadolu Ajansı
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