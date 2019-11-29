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Yeşilay'a 'Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi'

Yeşilay, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından gerçekleştirilen 28. Kalite Kongresi'nde, "Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi"ne layık görüldü
 29 Kasım 2019 16:30
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Yeşilay'a 'Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi'

Yeşilay, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) tarafından gerçekleştirilen 28. Kalite Kongresi'nde, "Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi"ne layık görüldü.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen programda "Mükemmellikte 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi"ni almaya hak kazanan kurum, 100. yılını kutlamaya hazırlandığı bugünlerde yönetim kalitesindeki yetkinliğini taçlandırdı.

2013 yılı itibarıyla "EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli"ni benimseyen, 2015 yılında "Mükemmellikte 3 Yıldız Yetkinlik Belgesi" alan ve 2019 yılı itibarıyla da yönetim kalitesini "ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" ile pekiştiren Yeşilay, 5 yıldız yetkinlik belgesi verilen ilk sivil toplum kuruluşu oldu.

Ödül töreninde konuşan Yeşilay Genel Müdürü Sultan Işık, kurumun 100. yılının kutlanmasına kısa bir süre kala kalite yönetiminin ödüllendirilmesinin şu ana kadar ki çalışmalarında ne denli önemli bir iş çıkardıklarını gösterdiğini vurguladı.

Kurumun, sürekli gelişime önem veren stratejisiyle bu belgeyi almaya hak kazanarak kalite yönetiminde en yetkin STK olduğunu gösterdiğini belirten Işık, ödülün, bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay'a, faaliyetlerini artırmak, hizmetleri daha çok kişiye ulaştırmak için yeni hedefler getirdiğini kaydetti.

Sultan Işık, yönetim ve hizmet kalitelerini aynı kararlılıkla, bağımlılıklara karşı toplumsal farkındalık düzeyini artırmak için sürdüreceklerini vurgulayarak, "Her gün emin adımlarla ilerlediğimiz mükemmellik yolculuğumuzda ödül değil, gelişim odaklı bir yaklaşım ile yaptığımız çalışmaları 2021 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü ile de taçlandırmayı hedefliyoruz. Sürekli gelişim çabalarımız doğrultusunda Türkiye Mükemmellik Ödülü'nü de alacağımıza yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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