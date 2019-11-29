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İmamoğlu'ndan 'su zammının reddi' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: (Su zammının reddi) Biz tabii ki tedbirleri almaya, süreci analiz etmeye, hukuken incelemeye çalışıyoruz
 29 Kasım 2019 16:39
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İmamoğlu'ndan 'su zammının reddi' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisinde reddedilen su zammı ile ilgili, "Biz tabii ki tedbirleri almaya, süreci analiz etmeye, hukuken incelemeye çalışıyoruz." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve eski Trabzonspor Teknik Direktörü ve Başkanı Özkan Sümer'in ziyareti sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Elektrik ve doğal gaz zamlarının ortalamasının son bir yılda yüzde 50'nin üzerinde olduğunu öne süren İmamoğlu, zamma karşı olan meclis üyelerinin Ankara'daki milletvekillerine akaryakıta yapılan zamlara neden karşı durduklarını sormalarını istedi.

Az tüketenin zammı yaşamayacağı çok tüketenin daha fazla ücret ödeyeceği üç kademeli bir fiyat tarifesi önerdiklerini ifade eden İmamoğlu, AK Partililerin şov yaptığını savundu.

- "Elimden görevimin alındığı dönemde yanlış geçirdiler"

Verilen teklifi masum olarak niteleyip zam yapmayı istemediklerini dile getiren İmamoğlu, "Biz tabii ki tedbirleri almaya, süreci analiz etmeye, hukuken incelemeye çalışıyoruz. Yıllarca bu şehre pahalı su tükettirmiş iktidarın dönemine de biz son verdik. Suda indirimi biz yaptık. Ara dönemde elimden görevimin alındığı dönemde yanlış geçirdiler. Kademeyi ortadan kaldırdılar. Biz onları da düzeltecektik." diye konuştu.

Bir gazetecinin mensubunun kararın mahkemeye götürülmesinin düşünülüp düşünülmediği yönündeki sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, durumu kamu lehine gözden geçirip bakacaklarını söyledi.

İmamoğlu, bir basın mensubunun AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu'nun "Bu yılın mayıs ayında aldıkları kararda, bir sonraki zammın 2020 Mayıs ayında görüşme kararı almıştık" sözlerini hatırlatarak zammın neden öne alındığı sorusuna ise "Bizim zam ocak ayından itibaren devreye girecekti. Konuştuğum şey 4 aylık şov için gereksiz bir iş." karşılığını verdi. İmamoğlu sorunun devamında yöneltilen Göksu'nun "Konutların yüzde 40'ının 10-20 metreküp arasında kullandığı, bunun da yoksul kesimi etkileyeceği" yönündeki sözlerini de değerlendirerek, "Şimdi bizim yaptığımız araştırmalar öyle değil. Tevfik Bey uzman değil, siyaset yapıyor. Uzmanların ortaya koyduğu raporlara itibar ederseniz daha anlamlı olur." dedi.

- "Tedbirleri alacak seviyedeyiz"

CHP grubunun zam kararının reddi sonrası "Bu karar İSKİ'yi batırmaya yöneliktir" açıklamasının sorulması üzerine de İmamoğlu, "İSKİ'yi batırmaya gücü yetmez. Tedbirleri alacak seviyedeyiz. Uygulamalara ve neler yapıldığına bakacağız. Ben ilçe ilçe geziyorum. Her ilçede İSKİ'nin yatırımları var. Onları başta Tevfik Bey gibi belediye başkanları da biliyor. Dün ortaya konulan sözler, siyasi sözler. Bizim idarecilerimizi bağlamaz. Batma diye bir şey yok. Tedbirler alacak seviyedeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'da yapılan Kanal İstanbul'un ÇED raporuna son şeklinin verilmesi amacıyla 1. İnceleme Değerlendirme Komisyon toplantısında sunum yapan İBB'nin tavrı da sorulan İmamoğlu, projenin şehri mahvedeceğini öne sürerek tümüyle karşı olduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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