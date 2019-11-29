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Mansur Yavaş: Mutlaka marka kent olmalıyız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: : Artık günümüzde şehirler yarışıyor. Bizler de bu yarışın içerisine mutlaka dahil olmalıyız. Buna dahil olmanın yolu da hep birlikte üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları yan yana gelip ortak bir yön çizmekle başlayacaktır
 29 Kasım 2019 16:46
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Mansur Yavaş: Mutlaka marka kent olmalıyız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, marka kent olmaları gerektiğini belirterek, "Artık günümüzde şehirler yarışıyor. Bizler de bu yarışın içerisine mutlaka dahil olmalıyız. Buna dahil olmanın yolu da hep birlikte üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları yan yana gelip ortak bir yön çizmekle başlayacaktır." dedi.

Yavaş, "4. Uluslararası Ankara Marka Buluşmaları" kapsamında düzenlenen "Marka Şehirler" panelinde yaptığı konuşmada, Ankara'da kültür mirası birçok müze ve tarihi bina bulunduğunu, marka şehir olabilmek için öncelikle bu yerel değerlerin farkına varılması gerektiğini belirtti.

Termal suların ihmal edilen bir konu olduğunu anlatan Yavaş, Ankara'nın her yerinde termal su bulunduğunu, bunlar aracılığıyla da Ankara'yı daha iyi tanıtabileceklerini vurguladı.

Yavaş, "Hem burada yaşayanların ekonomik olarak zenginleşmesi, hem Ankara'nın daha da güzelleşmesi için mutlaka marka kent olmalıyız. Artık günümüzde şehirler yarışıyor. Bizler de bu yarışın içerisine mutlaka dahil olmalıyız. Buna dahil olmanın yolu da hep birlikte üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları yan yana gelip ortak bir yön çizmekle başlayacaktır." diye konuştu.

Gençlerin beyin göçüyle Ankara'dan gitmelerinin de önüne geçilmesi gerektiğine işaret eden Mansur Yavaş, belediye olarak bu konuda birtakım çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Program sonunda ATO Başkanı Gürsel Baran, Yavaş'a plaket takdim etti.

Anadolu Ajansı
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