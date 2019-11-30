Üniversite, öğretim görevlisindeki dil şartını yanlışını düzeltti!

Hatırlayacağınız üzere, 23 Kasım 2019 tarihli haberimizde; Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından 20 Kasım 2019 günü ilan edilen Sivas Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü Uçak Teknolojisi programında 70 yabancı dil şartı aranmasının "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine aykırı olduğunu gündeme getirmiştik.

Bu haberimiz üzerine, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından verilen düzeltme ilanı ile meslek yüksekokulu öğretim görevlisi kadrosundaki 70 dil şartı ilandan kaldırılmıştır.