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Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu

Yerli kredi derecelendirme kuruluşu süreci tamamlandı. Türk bankaları, JCR Avrasya'nın yüzde 85,05 hissesini satın aldı. Bakan Albayrak, "Bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.
 29 Kasım 2019 16:50
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Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu

Türkiye Bankalar Birliği'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, yeni ortaklığın finansal piyasalardan borçlanmak isteyen şirketlerin kredi değerliliğini tespit edeceği belirtildi.

Açıklamada pay devir ve hissedarlar sözleşmesinin 28 Kasım 2019'da imzalandığı ifade edildi.

Türkiye Bankalar Birliği, açıklamasında "Ulusal derecelendirme kuruluşu özellikle risk yönetimi ve borçlanma piyasalarının etkinliği açısından önemli bir görev üstlenerek yerel şirketlerin kredi derecelendirilmesi konusunda daha aktif olacak" ifadesini kullandı.

Bankaların yüzde 2,86 payla ortak olacağı yeni yapıda, en yüksek pay yüzde 18,5 ile Borsa İstanbul'a ait olacak.

Hisse devrinin tamamlanmasının ardından JCR Avrasya'nın yeni ortaklık yapısı şu şekilde oluşacak:

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamayla girişime destek verdi. Albayrak, "Yerli reyting şirketimiz, BIST ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu.

Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun" dedi.

Türk bankaları, hep birlikte, derecelendirme kuruluşu satın aldı
Memurlar.Net
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