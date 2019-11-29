Dolar ve avroda gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|29 Kasım 2019 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7670
|5,7680
|5,7500
|5,7510
|Avro
|6,3530
|6,3540
|6,3220
|6,3230
|Sterlin
|7,4200
|7,4570
|7,3910
|7,4280
|İsviçre Frangı
|5,7520
|5,7810
|5,7240
|5,7530
|ANKARA
|ABD Doları
|5,7350
|5,7950
|5,7250
|5,7850
|Avro
|6,3000
|6,3700
|6,2850
|6,3550
|Sterlin
|7,3700
|7,5170
|7,3270
|7,4740
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