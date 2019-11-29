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O şehirde de suya zam yapıldı: yüzde 10+TEFE-TÜFE

Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin Kasım ayı meclis toplantısında 2020 yılında su fiyatlarının yüzde 10+TEFE-TÜFE oranında zam yapılacağı oy çokluğu ile kararlaştırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bir litre kolaya verilen paraya biz 1 ton su veriyoruz" dedi
 29 Kasım 2019 17:28
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O şehirde de suya zam yapıldı: yüzde 10+TEFE-TÜFE

Kayseri Büyükşehir Belediye'sinin Kasım ayı meclis toplantısında 2020 yılında su fiyatlarının yüzde 10+TEFE-TÜFE oranında zam yapılacağı oy çokluğu ile kararlaştırıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Bir litre kolaya verilen paraya biz 1 ton su veriyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi gündeminde bulunan konuları karara bağlamak üzere toplandı. 28 gündem maddesinin karar bağlandığı toplantıda, su fiyatlarına da yüzde 10+TEFE-TÜFE zam yapılacağı kararlaştırıldı. Ayrıca, Toplantıda Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile 16 ilçe belediyesinin 2020 yılı bütçeleri de karara bağlandı. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 1 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi.

Toplantıda konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İçme suyu, adamın kendi sondajla çıkardığı sudan daha ucuz olduğu için bizim içme suyumuzu bahçede sulama suyu olarak kullanıyor. Suyu kullandığı zaman içme suyu kullanıyoruz. Bütün gayretlerimize rağmen Ağırnas'ta ve Büyük Bürüngüz'de su bulamıyoruz. Fiyatlarının çok makul olmasından kaynaklı olarak adam sulama suyu olarak kullanıyor. Bir litre kolaya verilen paraya biz 1 ton su veriyoruz. Bizde isteriz ki, daha uygun fiyata daha iyi şartlarda sizlere hizmet verelim ama gerek beldeler bazında gerek mahalleler bazında özellikle son süreçteki imar affıyla ilgili de yeni yerleşim alanları oluştu. Onlara hizmet götürme anlamında beklentiler yüksek. Bizim bunların hepsini artısı ve eksisiyle hesaplayarak ister istemez bir düzenleme yapmak durumunda kalıyoruz. Yoksa bizde daha uygun fiyata vermeyi arzu ederiz. İstismarları da önlemek amacıyla, az kullanana zaten ciddi bir fiyat farkı yok ama bunu sulama suyu olarak kullanana da müsaade etmeyelim. Gelecekte su konusunu hepimizin gündemine oturacak" ifadelerini kullandı.

E-ticaret sitesi tanıtıldı

Toplantının sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan e-ticaret sitesi de Başkan Büyükkılıç tarafından tanıtıldı. Site hakkında konuşan Büyükkılıç, "E-ticaret konusunda öncülük yapmayı, bir bakıma eğittiğimiz kardeşlerimizin hep yetiştirmesi hem de üretimi sürdürmeyi amaçladığımızı söylemek istiyorum. Son 10 yılda 10 kattan fazla büyüyen e-ticaret tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını, şirketlerin ve perakendecilerinde iş modellerini yeniden şekillendirmesini gerektirmektedir. Kimse ben anam babam usulü mevcut öğrendiğim şekliyle ticaretimi sürdüreceğim deme lüksüne sahip değil. Hızlı büyümesine yakın gelecekte de devam edecek olan e-ticaretin toplum ve ekonomiye sayısız faydası bulunmaktadır. Ancak kayseri gibi ticaretin merkezi olan şehrin bu konuda geri kalması hiçbir zaman içimize sindirilemez, bizler de üzerinde gerekli çalışmaları yapıp gerekeni yakışanı yapmak durumundayız" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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