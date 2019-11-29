Darbe sanığından 'odamda bekledim' savunması
|29 Kasım 2019 17:32
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
Esas hakkındaki savunmasını yapan eski üsteğmen Musa Kılıçaslan, 2012'de yaralanarak gazi olduğunu, 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığını anlattı.
Olay günü Jandarma Genel Komutanlığına terör saldırısı yapıldığı düşündüğünü, görev yerini koruma amaçlı burada bulunduğunu beyan eden Kılıçaslan, darbeci olmadığını savundu.
Sanık Kılıçaslan, FETÖ'nün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığı iddialarının doğruyu yansıtmadığını ve bu yöntemle bir görüşmesinin bulunmadığını ileri sürdü.
Ankesörlü aranmasına ilişkin tespitlerde çelişkiler olduğunu iddia eden Kılıçaslan, konuyla ilgili alınan bilirkişi raporuna müdahale edildiğini ve raporun masa başında hazırlandığını savundu.
Aleyhindeki tanık beyanlarını da kabul etmediğini belirten Kılıçaslan, darbe girişimi sırasında silah kullanmadığını belirterek beraatını istedi.
- "Odamda bekledim"
Sanık eski astsubay Ümit Tekerlek, 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğini belirterek, esasa ilişkin savunmasına başladı.
Tekerlek, olay günü görev yeri olan Jandarma Genel Komutanlığına rutin olarak yapması gereken bir işini yapmak için gittiğini, kışlaya girerken dışarıda ambulans gördüğünü anlattı.
Gördükleri üzerine kışlaya terör saldırısı yapıldığı düşüncesine kapıldığını aktaran Tekerlek, yaşanan olayları anlamlandıramadığını ve odasına giderek sabah saatlerine kadar beklediğini söyledi.
Darbe girişiminde bulunmadığını ve gece boyunca hiçbir olaya karışmadığını ileri süren Tekerlek, mahkemeden beraat talebinde bulundu.
Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.
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