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Sokak kedilerine harçlığı yetmeyen öğrenciye KDK çözüm buldu

Ankara'da ortaokul öğrencisi Seda Nur Aydemir, harçlığı ile beslediği sokak kedilerinin mama masrafını karşılayamaz duruma gelince Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK-Omdusman) yardım istedi. Yenimahalle Belediyesi ile iletişime geçen KDK, Aydemir'in beslediği kedilere kış ayları boyunca mama desteği verilmesini sağladı
 29 Kasım 2019 17:49
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Sokak kedilerine harçlığı yetmeyen öğrenciye KDK çözüm buldu

Şüküfe Nihal Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Seda Nur Aydemir, harçlığından artırdığı parayla evinin önündeki sokak kedilerini beslemeye başladı. Beslediği kedilerin sayısının çoğalması ve kış mevsiminin gelmesi nedeniyle mama masrafı artan Seda Nur, çareyi Ombudsman'a başvurmakta buldu. KDK'nın çocuklara özel 'https://kdkcocuk.gov.tr' adresli internet sayfasından başvuru yapan Seda Nur'a olumlu yanıt geldi. Seda Nur'un evinin bulunduğu ilçedeki Yenimahalle Belediyesi ile irtibat kuran KDK uzmanları, belediyenin kış ayları boyunca Seda Nur'a düzenli kedi maması desteği vermesini sağladı.

'MAMA YETİŞTİREMİYORUM, YARDIM EDİN'

Seda Nur, havaların soğumasıyla birlikte evinin bulunduğu sokaktaki kedileri beslemeye başladığını, evde annesinin pişirdiği yemekten arta kalanı kedilere verdiğini, ayrıca harçlığının yarısını da kedi maması almak için harcadığını söyledi. Seda Nur, "Babam bana harçlık veriyor, sabahları kek falan alıyor. O kekin 2-3 tanesini bunların mama kabına koyuyorum, yesinler. Veya harçlıklarımdan 2-3 lira kısıyorum, kedilere süt falan arıyorum. Kedilerin sayısı artında mama masrafları arttı. Ben de KDK'ya başvurdum. Mesajımı falan kendim yazdım. 'Kedilerime mama yetiştiremiyorum, siz de bana yardımcı olur musunuz mama konusunda' dedim. Onlar da bana olumlu cevap verdiler sağ olsunlar. Annem iş yerindeyken aramışlar, 'belediyeden gidip alabilirsiniz' demişler. Biz de belediyeden gidip aldık" diye konuştu.

Daha önce de okulda bir sorununun çözülmesi için KDK'ya başvurduğunu ve kurumdan yanıt geldiğini anlatan Seda Nur, vatandaşlara da kış aylarında sokak hayvanlarına barınma ve yemek desteği vermeleri çağrısında bulundu.

'HARÇLIK VEREMEYECEĞİM DİYE DÜŞÜNÜYORDUM'

Baba Engin Aydemir de çocuklarının hepsinin hayvanları çok sevdiğini ve bahçelerinde çok sayıda hayvanın olduğunu ifade etti. Kızının harçlığının yarısını kedilere ayırdığını anlatan Aydemir, "3 öğrenci okutuyorum, üniversite okuyan kızım var, masraflar ağır gerçekten, yani bu kediler kışın bu şekilde devam edersek inan ki belki çocuklara harçlık bulamayacak duruma geleceğim diye düşünüyordum" dedi.

MALKOÇ: İSTEĞİMİZ SEDA NUR'LARIN SAYISININ ARTMASI

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Seda Nur'un, hayvanları beslerken harçlığının yetersiz gelmesi sonucu kendilerine başvurması üzerine belediyeye müracaat ettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Seda Nur olayında olduğu gibi, idareyi daha iyi, daha verimli çalışma konusunda teşvik ediyoruz. Onlara yol gösteriyoruz, dayanışma halindeyiz. 'KDK çocuk' projesi çok başarılı oldu. Biliyorsunuz normalde resmi makamlara başvuruda 18 yaşından küçüklerin velisinin veya vasisinin izni aranır. Bunun istisnası KDK, kaç yaşında olursa olsun çocuklar KDK'ya başvurabiliyorlar. Bu olağanüstü güzel. Birçok şeyin haberini çocuklardan öğreniyoruz ve hemen müdahale etme imkanımız oluyoruz, bu fevkalede. İkincisi bu yaşta çocuklar hak arama yollarını öğrenirlerse, hak arama konusunda cesaretlerini ortaya koyarlarsa, bunlar büyüdüğünde çok daha olgun, kamu hizmetleri açısından çok daha verimli bir Türkiye olur. Bizim isteğimiz Seda Nur'ların sayısının artması" değerlendirmesinde bulundu.
DHA
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