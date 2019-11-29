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Altında gün sonu fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438,00 liradan işlem gördü
 29 Kasım 2019 17:52
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Altında gün sonu fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,44 azalışla 269,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 438,00 lira, Cumhuriyet altını 1.792,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,44 düşüşle 269,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 270,00 270,20 268,80 269,00
Cumhuriyet Ata Lira 1.780,00 1.801,00 1.771,00 1.792,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 246,00 250,00 245,00 249,00
Lira(Tam) Ziynet 1.739,00 1.759,00 1.731,00 1.751,00
Yarım Ziynet 870,00 880,00 866,00 876,00
Çeyrek Ziynet 435,00 440,00 433,00 438,00
Anadolu Ajansı
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