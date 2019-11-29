Salda Gölü için açılan dava reddedildi
|29 Kasım 2019 18:23
|Yazdır
Burdur'un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz suyunun güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü çevresinde yapılacak Mille Bahçesi, sosyal donatılar ve çevre düzenlemesi ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi.
Ankara 16. İdare Mahkemesince görülen davada, davacılar Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz, Gazi Osman Şakar'ın 31 Temmuz 2019'da gerçekleştirilen "Burdur ili Yeşilova ilçesi Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi" ihalesinin ve ihale onayının iptalini istedikleri belirtildi.
Mahkeme heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) savunma talep etti.
Millet Bahçesi düzenlemesine yönelik açık ihale usulüyle gerçekleştirilen dava konusu ihale işleminde ve ihale onayında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varan mahkeme heyeti, davacıların, ihale süreci dışında kalan "proje" ve "ÇED kararı" na yönelik iddialarının, bu davada incelenebilmesi olanağının bulunmadığını kaydetti.
Heyet, karar tutanağında açıklanan nedenlerle, davanın reddine karar vererek, yargılama giderinin davacılar üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verdi.
Davacı Yeşilova sakinleri ise avukatları aracılığıyla yaptıkları basın açıklamasında, Danıştay'da itiraz haklarını kullanacaklarını duyurdu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Danıştay İDDK'dan iş bırakan aile hekimi için önemli karar
27 Kasım 2019 23:51
|Belediyeden atılan iki işçi işe iade davasını kazandı
27 Kasım 2019 08:52
|Mesai arkadaşlarına, FETÖ'cüdür iftirası atan akademisyen nasıl yargılanır?
27 Kasım 2019 00:04
|Kesin hüküm olmadıkça öğrencinin bursu kesilemez
25 Kasım 2019 15:57
|MEB, bakanlık maarif müfettişleri atamalarına iptal kararı
22 Kasım 2019 10:51
|'Çok sapık duygularım var' diyen öğretmen davayı kazandı
15 Kasım 2019 14:19
|KHK ile ihraç edilen kişinin pasaportuna dair emsal karar
09 Kasım 2019 00:03
|Ayasofya için emsal Danıştay kararı
05 Kasım 2019 06:10
|İBB'nin 'balık ekmek' kararına yürütmeyi durdurma
01 Kasım 2019 11:40
|Danıştay'dan, 3 oturumlu sınavda, ek ders ücretlerine dair önemli karar
27 Eylül 2019 14:53