Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'nin Havsa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı
|29 Kasım 2019 18:51
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Edirne'nin Havsa ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan S.Ö'yü Kuzucu köyünde gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.Ö, tutuklandı.
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