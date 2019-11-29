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Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, içme suyuna yüzde 5 indirim kararı aldıklarını, yeni tarifenin 1 Ocak 2020'den geçerli olacağını açıkladı
 29 Kasım 2019 18:55
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Samsun'da içme suyuna yüzde 5 indirim

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, içme suyuna yüzde 5 indirim kararı aldıklarını, yeni tarifenin 1 Ocak 2020'den geçerli olacağını açıkladı.

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Kasım Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İçme suyuna yüzde 5 indirimi öngören su, atıksu, hizmet ve yaptırım tarifesi ile ilgili teklif de kabul edilerek karara bağlandı.

Alınan indirim kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Mustafa Demir, "Mayıs ayında suyla ilgili aldığımız kararda biz sadece daha önce alınan indirim kararını geri almıştık. Sadece bu sayaç okuma diye ifade edilen ama aslında sayaç bakım bedeli 1 liradan 2 buçuk liraya çıkmıştı. Onun da gerekçesi saatlerin bakımı için alınan bir bedeldi. Çünkü o saatlerden SASKİ sorumlu. 'Yüzde 25 zam' diyerek çok konuşuldu. Ocak ayındaki indirim uygulanmamış olsaydı biz böyle bir karar almayacaktık. Ocak ayında indirim kararı alındığında SASKİ'nin zararı 1 buçuk milyondu. Bu kararla birlikte zarar 5 milyona ulaştı" dedi.

"İçme suyuna yüzde 5 indirim yaptık"

Samsun'da içme suyu tarifesine yüzde 5'lik bir indirim yaptıklarını ve indirimin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacağını ifade eden Demir, şunları söyledi:

"Geldiğimiz noktada gerekli hesaplamaları yaptık. SASKİ'nin işletilmesinde çok ciddi bir performans getirisi oldu. Sizin de komisyonda gördüğünüz gibi ocak ayından itibaren yüzde 5'lik indirim yaptık. Samsun su noktasında Türkiye'de avantajlı olan şehirlerden bir tanesi. Yaratan bu şehre çok güzel nimetler vermiş. Suyun var olması demek onun düşük maliyetle kullanıldığı anlamına gelmiyor. Bununla ilgili genel kurul teklife açık. Hep birlikte birbirimize söz verelim, verimli çalışalım. Yatırımlarımızı çağın gereklerine göre, teknolojiyi, yapay zekayı, kaliteyi kullanalım. Bu şehir Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk adımının atıldığı bir şehir. Bu şehir Türkiye için çok önemli bir şehir. Biz her şeyi görüyoruz, biliyoruz ama doğru olanı yapmaktan asla vazgeçmeyiz. Yaptığımız nitelikli güzel çalışmalarla ve ayrıca bütçedeki çıkan o imkanla birlikte söz her sene bu su konusunu tekrar tekrar değerlendireceğiz. İndirim yapma imkanımız olduğunda da hep birlikte yapacağız. Bunun sözünü size veriyorum. Ocak ayından itibaren suya uygulayacağımız yüzde 5'lik indirim halkımıza hayırlı olsun."
İhlas Haber Ajansı
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