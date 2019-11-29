DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
|29 Kasım 2019 19:04
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Kayseri'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençlerin sözde sorumlusu şahıs ile birlikte gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Suriye uyruklu V.E., İ.K. ve A.S.'nin geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri ve Kayseri'de ikamet ettikleri belirlendi. 26 Kasım'da ekiplerin düzenlediği eş zamanlı operasyonda V.E., İ.K. ve A.S. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanan 3 kişiden V.E.'nin 2 yıl önce kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı, geçimini ahırlarda çobanlık yaparak sağladığı ve DEAŞ'ın Halep'e bağlı 15 köyünde gençlerin sözde sorumlusu olduğu öğrenildi.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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