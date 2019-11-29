Abant yolunda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü
|29 Kasım 2019 19:21
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Abant Tabiat Parkı yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Abant'tan D-100 kara yolu istikametine seyreden Ramazan Alkan (56) idaresindeki 74 BR 459 plakalı otomobil ile karşıdan gelen İsmail Güngör yönetimindeki 14 LG 429 plakalı hafif ticari araç tabiat parkına 2 kilometre kala çarpıştı.
Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Nevin Güngör olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil içinde sıkışan Ramazan Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.
Alkan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.
Meydana gelen kaza nedeniyle tabiat parkına ulaşım kontrollü olarak sağlandı.
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