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2020 yılı bütçesi, komisyonda kabul edildi

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edidi
 29 Kasım 2019 19:44
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2020 yılı bütçesi, komisyonda kabul edildi

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Komisyonda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçelerinin görüşülüp kabul edilmesinin ardından bütçe kanun teklifinin maddelerine geçildi.

16 maddeden oluşan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 6 maddeden oluşan 2018 Yılı Kesinhesap Kanun Teklifi de komisyonda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfü Elvan ve siyasi partilerin temsilcileri, bütçenin kabul edilmesinin ardından kısa birer teşekkür konuşması yaptı.

Yaklaşık bir ay süren uzun soluklu bir çalışma yaptıklarını belirten Elvan, görüşmeler boyunca 199 milletvekilinin söz aldığını, yemek ve diğer aralar hariç 200 saat çalışıldığını bildirdi.

Elvan, "Zaman zaman gergin anlarımız oldu. İstem dışı bazı ifadeler belki oldu ama gerçekten Plan ve Bütçe Komisyonu, güçlü kurumsal altyapısıyla, çok güzel, samimi, milletvekillerimizin katılımıyla tartışmalar gerçekleştirdi. Herkese teşekkür ederim." dedi.

-"Bütün samimiyetimizle gece gündüz çalıştık"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da her şeyin tartışılıp konuşulabileceğini bazen ses tonlarında da yükselmelerin olabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aslında Türkiye'nin iyiliği için, çocuklarımız geleceği için. Asla ve asla şahsi bir konu için değil. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm bakanlıklarımızla birlikte Türkiye'yi daha iyi bir geleceğe taşıyabilme ümit ve arzusuyla, bütün samimiyetimizle gece gündüz çalıştık. Çalışırken de gerek 2020 yılı bütçe kanun teklifi gerekse kesinhesap kanun teklifiyle ilgili olabildiğince şeffaf olmaya gayret ettik. Yaptığımız tüm faaliyetlerde de buna gayret ediyoruz."

199 milletvekilinin söz alması ve komisyonun da 200 saat çalışmasıyla ciddi bir geri bildirimin ortaya çıktığını belirten Oktay, bunu dikkate alacaklarını söyledi.

Oktay, "Ses tonumuz yükseldi dediğimiz anlara baktığımızda, aslında birlik, beraberlik ve dayanışmamızla ilgili konular. Ses yükselmelerini de belki 'niye daha fazla bir ve beraber olmuyoruza' bağlamak lazım." diye konuştu.

Komisyonda dile getirilen bütün görüşlerin, tekliflerin mutlaka uygulamada değerlendirmeye alınacağını dile getiren Oktay, Komisyon Başkanı Elvan'ın, Sayıştay'ın kurum ve kuruluşlara eğitim verilmesi önerisinin de takibini yapacağını söyledi.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Kesinhesap Kanun Teklifinin görüşmeleri, 9 Aralık Pazartesi günü TBMM Genel Kurulunda başlayacak.
Anadolu Ajansı
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