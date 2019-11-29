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Mavi, başörtülüye ayrımcılık yapan firmayla ilişkisini bitirdi

Giyim markası Mavi, başörtülü kadınları çalıştırmalarının mümkün olmadığını söyleyen firmayla iş akdini fesih etti
 29 Kasım 2019 20:04
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Mavi, başörtülüye ayrımcılık yapan firmayla ilişkisini bitirdi

Twitter'da paylaşılan Mavi mağazasına başörtülü eleman alınmadığına dair WhatsApp yazışmaları tepkilere neden oldu. Konuyu Mavi'ye soran Sabah yazarı Hilal Kaplan, gelen cevabı paylaşarak böyle bir durumun söz konusu olmadığını duyurdu.

Gonca isimli bir kadın, Mavi mağazasına WhatsApp üzerinden yaptığı iş başvurusuna, başörtülü olduğu gerekçesiyle olumsuz yanıt aldığını Twitter hesabından duyurdu.

Paylaşımına "Tesettürlü olmak ne çalışmamıza, ne okumamamıza ne de harcligimizi çıkarmamıza engel değil yapılanın sokakta tesettürlü kıza saldıranlardan bir farkı yok yazık çok." notunu düşen genç kadına destek mesajları yağarken, Mavi'ye de tepkiler geldi.

Genç kadının paylaşımını Twitter hesabından paylaşan Sabah yazarı Hilal Kaplan, durumu öğrenmek için Mavi'ye bir mesaj gönderdi. Bunun kurumsal bir karar olup olmadığını soran Kaplan'a kısa süre içinde yanıt geldi.

MAVİ'DEN YALANLAMA

Mavi'nin böyle bir politikasının bulunmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Mavi kuruluşundan bu yana her çalışanına ve müşterisine saygılı ve eşit hareket etme ilkesiyle yönetilmektedir. Kadınların iş gücüne katılımını destekleyen bir marka olarak tesettürlü adaylara işe alım sürecinde herhangi bir negatif ayrımcılık uygulama politikamız bulunmamaktadır.

Öte yandan mavi şubesinin çalıştığı 'Parlar İş Destek' firmasında çalışan bir kişinin hatasından dolayı kaynaklanan olay sonucu, mesajı atan kişinin de şirketle ilişiğinin kesildiği duyuruldu.
Memurlar.Net
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