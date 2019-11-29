1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar

FETÖ'nün İstanbul Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı dava karar bağlandı
 29 Kasım 2019 20:07
Yazdır
Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul İl Jandarma Komutanlığındaki 15 Temmuz darbe girişimi faaliyetlerine ilişkin dosyası ayrılan 4'ü tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, bir sanığın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan müebbet, 11 sanığın ise "darbeye teşebbüse yardım" ve "FETÖ üyeliği" suçlarından 1 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına karar verildi, diğer sanıklar beraat etti.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Erdal Müniroğlu, Nurettin Çakmak ve Birol Abbas ile tutuksuz sanıklar katıldı. Müdahil TBBM kurumunu da bir avukat temsil etti.

Duruşmada sanıklar, daha önce alınan mütalaaya karşı beyanda bulunarak, suçsuz olduklarını savundu ve beraat talebinde bulundu.

Beyanların alınmasının ardından davaya ilişkin karar verileceği belirtilerek sanıklara son sözleri soruldu. Tutuklu sanıklar tahliye ve beraat talebinde bulundu. Diğer sanık avukatları da beraat istedi. Müdahil TBMM avukatı Ali Büyüközdemir ise sanıkların cezalandırılmasını istedi.

- Karar

Kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Nurettin Çakmak'ı, "Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, yüksek hadden ceza verildiği için bu sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ayrıca ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

"Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüse yardım" suçundan yargılanan sanıklardan Bekir Çakmak'ın 15 yıl, Ali Eti'nin 13 yıl 4 ay ve Erdal Müniroğlu'nun da 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştıran heyet, bu sanıklar hakkında, "TBMM ve hükumeti yıkmaya teşebbüs" suçları ile "FETÖ üyeliği" suçlarından ceza verilmesine yer olmadığına yönelik hüküm kurdu.

"FETÖ üyeliği" suçundan sanıklardan Serdar Asma'nın 8 yıl 9 ay ve Yener Çakır'ın 7 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasını karara bağlayan heyet, diğer sanıklar Ahmet Önal, İhsan Öztürk, Mehmet Ali Yaşar, Rifat Gürkan ve Emrah Ünlü'yü de aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, "darbeye teşebbüs" suçundan akademi öğrencisi olduğu ve darbeye katıldığına dair delil olmaması nedeniyle hüküm tesisine yer olmadığı kararı verdiği sanıklardan İrfan Can'a,"FETÖ üyeliği" suçundan, etkin pişmanlığını da göz önüne alarak 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi ve bu cezayı 1 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tuttu. Heyet, bu cezanın hükmünün açıklanmasını da 5 yıllık denetim şartıyla geri bıraktı.

- Beraat kararları

Sanıklar Abdullah Yılmaz, Fatih Yüksel, İstiklal Savaş ve Kadir Gürbüz ile ilgili, "15 Temmuz darbe girişimi tarihinde jandarma yüzbaşı rütbesiyle akademi öğrencisi oldukları, mahkumiyetine karar verilen bir kısım sanıkların yönlendirmesiyle il jandarma komutanlığına gitmelerine rağmen, silahsız ve üniformasız oldukları, darbe teşebbüsün öğrendikten sonra herhangi icrai bir harekette bulunmadıkları ve darbe teşebbüsünü bildiklerine dair delil olmadığını" kaydeden heyet, bu sanıklar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 24 ve 30. maddelerinde belirtilen "cezayı ortadan kaldırma sebepleri" nedeniyle ceza verilmesine ve bu suçlardan hüküm tesisine yer olmadığına karar aldı. Heyet bu sanıkların "FETÖ üyeliği" suçundan da mahkumiyete yetecek kesin delil elde edilmediğinden beraatlerine hükmetti.

Heyet, yine sanıklardan Bayram Ali Yüksel, Berkan Sarıtürk, Levent Akbayır, Veysel Solmaz, Mustafa Cino ve Murat Üçgün hakkında "darbeye teşebbüs", Cüneyt Kırıcı, Halil Demirel ve Necip Kenan Dinçarslan hakkında da "darbeye teşebbüs" ve "FETÖ üyeliği" suçlarından beraat hükmü kurdu.

Sanıklardan Mehmet Aytemiz hakkında,"darbeye teşebbüs" suçundan, darbe teşebbüsüne ilişkin herhangi bir icrai harekette bulunmaması ve kağıt taşıma eylemini üstü olan sanık Bekir Çakmak'ın emriyle gerçekleştirmesi nedeniyle, "ceza verilmesine yer olmadığına" yönelik karar alan heyet, bu sanığın "FETÖ üyeliği" suçundan da kesin delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Bekir Çakmak, Erdal Müniroğlu ve Nurettin Çakmak'ın bu hallerinin devamını, Ali Eti'nin ise ceza miktarına göre tutuklanmasını kararlaştırdı. Beraat kararı verilen sanıklarla ilgili adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması, diğer ceza alan sanıkların ise tedbirlerinin devamı da karara bağlandı.

- Davanın geçmişi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılanan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 68 jandarma personelinin yargılandığı davada, 29 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, 18 Nisan 2019'daki duruşmada, İstanbul İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 jandarma personelinin yargılandığı davayı karara bağlayarak, 11 sanığın müebbet hapis, 19 sanığın da 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına hükmetmişti. 29 jandarma personeli sanığın dosyası ise ayrılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
29 Kasım 2019 19:04		 Edirne'de yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
29 Kasım 2019 18:51
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
29 Kasım 2019 18:39		 İngiltere'de yaşayan FETÖ şüphelisi sahte pasaportla yakalandı
29 Kasım 2019 18:35
Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 6 kişi yakalandı
29 Kasım 2019 17:56		 Darbe sanığından 'odamda bekledim' savunması
29 Kasım 2019 17:32
İçişleri: Belçika uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
29 Kasım 2019 17:18		 Organize şube polislerinin FETÖ davasında 2 tahliye
29 Kasım 2019 17:01
Gri kategorideki kadın terörist tutuklandı
29 Kasım 2019 16:57		 Karlov suikastı davasında tutukluluğa devam kararı
29 Kasım 2019 16:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:59 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması20:56 - Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası20:49 - Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü20:33 - Valilikten, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama20:26 - Mesai arkadaşlarının haber alamadığı profesör evinde ölü bulundu20:21 - MHP'den 'Liderimiz sağlığına kavuşmuştur' açıklaması20:15 - Artvin'de korkutan heyelan20:11 - 'Tedbir almazsak 2030'lu yıllarda su kıtlığı yaşayacağız'20:07 - Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar20:04 - Mavi, başörtülüye ayrımcılık yapan firmayla ilişkisini bitirdi
19:55 - 500 lira için kuzenini vurdu, 24 saat geçmeden yakalandı19:49 - Meteorolojiden iki bölge için kar uyarısı19:44 - 2020 yılı bütçesi, komisyonda kabul edildi19:40 - Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye19:35 - 'Efsane İndirim' kampanyalarına tüketicilerden yoğun ilgi19:30 - Fuat Oktay'dan savunma sanayi açıklaması19:25 - Bakan Gül: Yargı kararları tartışmaları bitirir, bitirmelidir19:21 - Abant yolunda hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 1 ölü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
17 bin 689 sağlık personeli alımı başlıyor
Ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü
Bahçeli'den EYT ve Arınç açıklaması
Evrenesoğlu 'vahiy videosuyla' hatırlanacak
Güvenlik soruşturmalarında şimdi ne olacak?
Torba Kanunun 28 maddesi daha meclisten geçti
Bakan Gül'den yeni yargı paketi açıklaması
Ekonomistlerin, yıl sonu enflasyon tahmini
MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
öykü 2
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
islam slimani 1
veysel mutlu 2
romantik erhan 2
groza 1
efsane cuma 6
kısayol 1
domat 2
doru 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı İşçi Alım İlanı
Sayıştay Başkanlığı 11 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
DSİ Ilısu Projesi Engelli İşçi Alım İlanı
Horasan Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Kangal Albelsan Geçici 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 155 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam