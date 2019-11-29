1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Valilikten, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haber ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını, şahsın aynı gün içinde bir kişiye hakaretler ederek başörtüsüne saldırdığı için gözaltına alındığını açıkladı
 29 Kasım 2019 20:33
Yazdır
Valilikten, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haber ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını, şahsın aynı gün içinde bir kişiye hakaretler ederek başörtüsüne saldırdığı için gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, D.Ö. isimli şahsın Çatalca'da gözaltına alınmasıyla ilgili bazı basın yayın organlarından çıkan 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haberlerinin ve iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Çatalca ilçemizde 28.11.2019 tarihinde gözaltına alınan D.Ö. adlı şahsın bazı basın yayın organlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındı' haber ve iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Çatalca ilçemizde 28.11.2019 Perşembe günü Cumhuriyet Meydanı'nda N.Y. adlı şahsa hakaretlerde bulunan ve başörtüsüne yönelik saldırı gerçekleştiren D.Ö isimli şahıs, aynı gün saat 22.00 sıralarında gözaltına alınmıştır. Şüphelinin gözaltına alınması ve yargı mercilerine sevki 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve hakaret' suçları olup, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
29 Kasım 2019 20:59		 Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası
29 Kasım 2019 20:56
TBMM'de RTÜK üyeliği seçimi bütçeden sonra
29 Kasım 2019 17:40		 Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu
29 Kasım 2019 16:50
İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor
29 Kasım 2019 15:55		 Hakkari Valiliğinden '15 günlük' yasaklama
29 Kasım 2019 14:33
Turizm merkezlerinde imara aykırı yapılara göz açtırılmıyor
29 Kasım 2019 13:38		 RTÜK'ten 'yüksek reklam sesi'ne ayar
29 Kasım 2019 11:32
Basın İlan Kurumu, azınlık gazetelerine yardım miktarını artırdı
29 Kasım 2019 11:12		 Hastanede cerrahi el aletleri atölyesiyle 1 milyon liralık tasarruf
29 Kasım 2019 10:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:59 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması20:59 - 'Kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getiren partinin alternatif olma imkanı yok'20:56 - Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası20:49 - Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü20:33 - Valilikten, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama20:26 - Mesai arkadaşlarının haber alamadığı profesör evinde ölü bulundu20:21 - MHP'den 'Liderimiz sağlığına kavuşmuştur' açıklaması20:15 - Artvin'de korkutan heyelan20:11 - 'Tedbir almazsak 2030'lu yıllarda su kıtlığı yaşayacağız'20:07 - Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar
20:04 - Mavi, başörtülüye ayrımcılık yapan firmayla ilişkisini bitirdi19:55 - 500 lira için kuzenini vurdu, 24 saat geçmeden yakalandı19:49 - Meteorolojiden iki bölge için kar uyarısı19:44 - 2020 yılı bütçesi, komisyonda kabul edildi19:40 - Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye19:35 - 'Efsane İndirim' kampanyalarına tüketicilerden yoğun ilgi19:30 - Fuat Oktay'dan savunma sanayi açıklaması19:25 - Bakan Gül: Yargı kararları tartışmaları bitirir, bitirmelidir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
17 bin 689 sağlık personeli alımı başlıyor
Ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü
Bahçeli'den EYT ve Arınç açıklaması
Evrenesoğlu 'vahiy videosuyla' hatırlanacak
Güvenlik soruşturmalarında şimdi ne olacak?
Torba Kanunun 28 maddesi daha meclisten geçti
Bakan Gül'den yeni yargı paketi açıklaması
Ekonomistlerin, yıl sonu enflasyon tahmini
MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
domat 2
islam slimani 1
veysel mutlu 2
groza 1
sosyal 2
şu an çalan şarkı 4
doru 1
efsane cuma 6
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
Roy Jones 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı İşçi Alım İlanı
Sayıştay Başkanlığı 11 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
DSİ Ilısu Projesi Engelli İşçi Alım İlanı
Horasan Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Kangal Albelsan Geçici 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 155 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam