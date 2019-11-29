1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

Uygulama kapsamında kent genelinde denetimler yapılıyor
 29 Kasım 2019 20:59
Yazdır
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede denetim gerçekleştiriliyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2019-21" uygulaması saat 20.00'de başladı.

Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

Bu kapsamda, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında da denetimler sağlanıyor. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan uygulamada, aranan kişiler ile silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruluyor.

Denetimde trafik ve evrak kontrolü de yapılıyor.

Narkotik köpeklerinin de araçlardaki aramalara katıldığı uygulama, saat 23.59'a kadar sürecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası
29 Kasım 2019 20:56		 Valilikten, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama
29 Kasım 2019 20:33
TBMM'de RTÜK üyeliği seçimi bütçeden sonra
29 Kasım 2019 17:40		 Bakan Albayrak: Yerli reyting şirketimiz kuruldu
29 Kasım 2019 16:50
İpek böceği destekleme ödemeleri başlıyor
29 Kasım 2019 15:55		 Hakkari Valiliğinden '15 günlük' yasaklama
29 Kasım 2019 14:33
Turizm merkezlerinde imara aykırı yapılara göz açtırılmıyor
29 Kasım 2019 13:38		 RTÜK'ten 'yüksek reklam sesi'ne ayar
29 Kasım 2019 11:32
Basın İlan Kurumu, azınlık gazetelerine yardım miktarını artırdı
29 Kasım 2019 11:12		 Hastanede cerrahi el aletleri atölyesiyle 1 milyon liralık tasarruf
29 Kasım 2019 10:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı22:13 - Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı21:41 - Okul müdürünün, öğretmenleri köle gibi gören talimatı21:36 - İlksan, İstanbul Taksim'de konukevi açtı21:25 - TİM ve TİM Başkanı Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı20:59 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması20:59 - 'Kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getiren partinin alternatif olma imkanı yok'20:56 - Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası20:49 - Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü20:33 - Valilikten, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama
20:26 - Mesai arkadaşlarının haber alamadığı profesör evinde ölü bulundu20:21 - MHP'den 'Liderimiz sağlığına kavuşmuştur' açıklaması20:15 - Artvin'de korkutan heyelan20:11 - 'Tedbir almazsak 2030'lu yıllarda su kıtlığı yaşayacağız'20:07 - Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar20:04 - Mavi, başörtülüye ayrımcılık yapan firmayla ilişkisini bitirdi19:55 - 500 lira için kuzenini vurdu, 24 saat geçmeden yakalandı19:49 - Meteorolojiden iki bölge için kar uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
17 bin 689 sağlık personeli alımı başlıyor
Ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü
Bahçeli'den EYT ve Arınç açıklaması
Güvenlik soruşturmalarında şimdi ne olacak?
Evrenesoğlu 'vahiy videosuyla' hatırlanacak
Torba Kanunun 28 maddesi daha meclisten geçti
Bakan Gül'den yeni yargı paketi açıklaması
MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
Ekonomistlerin, yıl sonu enflasyon tahmini
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 3
kiraz sapı 1
yaşar 3
öykü 2
efsane cuma 6
kısayol 1
Roy Jones 1
concorde yanılımı 1
domat 2
groza 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı İşçi Alım İlanı
Sayıştay Başkanlığı 11 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
DSİ Ilısu Projesi Engelli İşçi Alım İlanı
Horasan Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Kangal Albelsan Geçici 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 155 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam