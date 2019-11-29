1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getiren partinin alternatif olma imkanı yok'

Adalet Bakanı Gül: Muhalefet Türkiye'nin daha iyi yerlere gitmesi için öneriler getirir ama maalesef bizim muhalefetin, işte geçtiğimiz günlerdeki tartışmada da olduğu gibi önce AK Parti'nin üzerine bırakmaya çalıştıkları çirkin iftira, sonra bunun tekrar kendi içlerinde bir çabanın ve gerçekliğin olduğunu herkes gördü. Kendi içlerindeki sorunları ülkenin sorunu haline getirecek bir partinin bu ülkeye bir alternatif olma imkanı elbette yok
 29 Kasım 2019 20:59
Yazdır
'Kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getiren partinin alternatif olma imkanı yok'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Muhalefet Türkiye'nin daha iyi yerlere gitmesi için öneriler getirir ama maalesef bizim muhalefetin, işte geçtiğimiz günlerdeki tartışmada da olduğu gibi önce AK Parti'nin üzerine bırakmaya çalıştıkları çirkin iftira, sonra bunun tekrar kendi içlerinde bir çabanın ve gerçekliğin olduğunu herkes gördü. Kendi içlerindeki sorunları ülkenin sorunu haline getirecek bir partinin bu ülkeye bir alternatif olma imkanı elbette yok." dedi.

Bakan Gül, AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi, il başkanı Mehmet Emin Öz'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurumluların seçimlerde AK Parti'ye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Milletin verdiği desteklere layık olmaya çalıştıklarını belirten Gül, "Hem yerel yönetimler hem de hükümet anlamında bu makamlar milletin emanetleridir. Milletin arzu ettiği doğrultuda ve onların sorunlarını çözmek üzere bu emaneti yerine getirmek boynumuzun borcu." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğine işaret eden Gül, şöyle devam etti:

"Bu ülkede anayasa kitapçılığı fırlatıldı, hükümet, ülke ve siyasi krizler oldu ama Türkiye'de hangi gelişme yaşanırsa yaşansın, eski koalisyon ve kriz dönemlerinin artık geride kaldığı, seçimlerin vaktinde yapılacağı, 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyen bir sistemimiz ve demokrasi var. Türkiye artık yerel seçimleri de geride bıraktı. Seçimdeki tüm durumlar seçim meydanında kaldı. Şimdi bizim ana hedef ve görevimiz Türkiye'nin ekmeğini büyütmek, özgürlüğünü daha da genişletmek. AK Parti ile Türkiye'de son 17 yılda hem ekonomik hem de Türkiye'nin özgürlük demokrasisini güçlendirme anlamında çok önemli adımlar atıldı ama bu adımların, ekmeğin, özgürlük alanlarının daha da genişletilmesi elbette hepimiz için bir siyaset kurumuna düşen görevdir. AK Parti işte bu öncü görevini yaparak yoluna devam edecek."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben ana muhalefetin gerçekten büyük eksikliğini çekiyorum" ifadesinin çok doğru bir tespit olduğunu anlatan Gül, "Demokrasinin olmazsa olmazı aynı zamanda güçlü bir muhalefettir. Çünkü muhalefet de yol gösterir, muhalefet Türkiye'nin daha iyi yerlere gitmesi için öneriler getirir ama maalesef bizim muhalefetin, işte geçtiğimiz günlerdeki tartışmada da olduğu gibi önce AK Parti'nin üzerine bırakmaya çalıştıkları çirkin iftira, sonra bunun tekrar kendi içlerinde bir çabanın ve gerçekliğin olduğunu herkes gördü. Kendi içlerindeki sorunları ülkenin sorunu haline getirecek bir partinin bu ülkeye bir alternatif olma imkanı elbette yok." diye konuştu.

- "Farklılıkları birer zenginlik olarak görüyoruz"

Gül, AK Parti'nin kendini tekrarlayan değil, daha da geliştiren ve yenileyen iradeyle yoluna devam ettiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti ülkeye hizmet ve ülkeyi daha da geliştirme derdindedir. Onun ötesinde milletimiz birtakım maceralara asla izin vermeyecektir. Bu anlamda bu millete hizmetkar olarak yolumuza devam etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin kalan sorunlarını çözecek olan tek adres AK Parti ve bu hareketin lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. AK Parti herkesin partisidir, Türkiye partisidir. AK Parti, bir kesimin ya da toplumun, bir zümresinin partisi değildir. AK Parti 82 milyonun partisidir. Milletimiz sokakta nasılsa partimizin bu şekilde yoluna devam etmesi gerekir. Farklılıkları birer zenginlik olarak görüyoruz ve bu zenginliklerinde partimizde yer alması hepimiz için önemli bir hedeftir."

Türkiye'de özellikle adalet alanında çok önemli reformlar sürecine girdiklerine dikkati çeken Gül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Özellikle FETÖ'cü hainlerin her kurum olduğu gibi yargı kurumunu da özellikle hedef seçtiği bir gerçektir. Bu kurum üzerindeki tahribatları da adım adım sona erdirerek Türkiye'nin önümüzdeki dönemlerde yargıya hem güveni artırıcı hem de adalet hizmetlerini daha nitelikli vermek için çalışıyoruz. Sorunlarımızın farkındayız ve çözmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşımız bir hak arama yeri olarak değil de özellikle ya vesayetçi ya da FETÖ'cü zihniyet anlayışıyla bir yargıyı millete karşı sopa olarak kullanılan bu dönemlerin artık bütün tortularını hep beraber silerek gerçekten Türk milleti adına adil kararı makul sürede veren bir yapıyı hep birlikte oluşturacağız."

Ziyarette Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı
29 Kasım 2019 22:27		 MHP'den 'Liderimiz sağlığına kavuşmuştur' açıklaması
29 Kasım 2019 20:21
'Tedbir almazsak 2030'lu yıllarda su kıtlığı yaşayacağız'
29 Kasım 2019 20:11		 Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye
29 Kasım 2019 19:40
Fuat Oktay'dan savunma sanayi açıklaması
29 Kasım 2019 19:30		 Bakan Gül: Yargı kararları tartışmaları bitirir, bitirmelidir
29 Kasım 2019 19:25
Akıllı İhracat Platformu, 2020 sonunda hazır olacak
29 Kasım 2019 17:15		 Bakan Akar: İkmal ve Maliye Okulu İzmir'e taşınacak
29 Kasım 2019 16:50
Mansur Yavaş: Mutlaka marka kent olmalıyız
29 Kasım 2019 16:46		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Macron'a tepki
29 Kasım 2019 15:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:27 - Yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı22:13 - Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı21:41 - Okul müdürünün, öğretmenleri köle gibi gören talimatı21:36 - İlksan, İstanbul Taksim'de konukevi açtı21:25 - TİM ve TİM Başkanı Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı20:59 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması20:59 - 'Kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getiren partinin alternatif olma imkanı yok'20:56 - Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası20:49 - Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü20:33 - Valilikten, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama
20:26 - Mesai arkadaşlarının haber alamadığı profesör evinde ölü bulundu20:21 - MHP'den 'Liderimiz sağlığına kavuşmuştur' açıklaması20:15 - Artvin'de korkutan heyelan20:11 - 'Tedbir almazsak 2030'lu yıllarda su kıtlığı yaşayacağız'20:07 - Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin davada karar20:04 - Mavi, başörtülüye ayrımcılık yapan firmayla ilişkisini bitirdi19:55 - 500 lira için kuzenini vurdu, 24 saat geçmeden yakalandı19:49 - Meteorolojiden iki bölge için kar uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Flaş! Kamuya girişlerde güvenlik soruşturması şartı arayan düzenleme iptal edildi
17 bin 689 sağlık personeli alımı başlıyor
Ara tatillerdeki, seminer ek ders sorunu çözüldü
Bahçeli'den EYT ve Arınç açıklaması
Güvenlik soruşturmalarında şimdi ne olacak?
Evrenesoğlu 'vahiy videosuyla' hatırlanacak
Torba Kanunun 28 maddesi daha meclisten geçti
Bakan Gül'den yeni yargı paketi açıklaması
MEB'in 5 yıllık yol haritası belli oldu
Ekonomistlerin, yıl sonu enflasyon tahmini
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tuğçe haşimoğlu 1
kiraz sapı 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 3
nasır 1
sosyal 2
kızını okutmak haramdır diyen din görevlisi 1
Roy Jones 1
domat 2
romantik erhan 2
groza 1
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı İşçi Alım İlanı
Sayıştay Başkanlığı 11 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
DSİ Ilısu Projesi Engelli İşçi Alım İlanı
Horasan Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Kangal Albelsan Geçici 5 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet Sanayi 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 6 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 155 İşçi Alacak
İstanbul Beyoğlu Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam