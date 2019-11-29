TİM ve TİM Başkanı Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı
|29 Kasım 2019 21:25
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesaplarına siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.
TİM'den yapılan yazılı açıklamaya göre TİM ve TİM Başkanı Gülle'nin sosyal medya hesapları, siber saldırı gerçekleştiren şahıslar tarafından belirli bir süre yetkisiz olarak kullanıldı.
TİM açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Söz konusu eylemi gerçekleştirenler hakkında hukuki işlemler tarafımızca başlatılmıştır. Duruşundan asla taviz vermeyecek olan TİM ve ihracatçılarımız, dış ticaret fazlası veren Türkiye davası için çalışmaktadır.
Yetkisiz kişilerce itibarımızı zedelemeye yönelik kötü niyetli olarak yapılan sosyal medya paylaşımları, beğeniler ve tüm sosyal medya işlemleri hiçbir suretle TİM Başkanımız İsmail Gülle'nin ve kurumumuzun görüşlerini temsil etmemektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz."
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