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14 Aralık'a kadar emekli olan, 2020'deki katsayılardan yararlanabilir mi?

14 Aralık tarihine kadar emeklilik dilekçesi onaylanmış olanlar, 2020 yılındaki maaş katsayılarındaki artıştan sadece emekli aylığı yönüyle yararlanabilmektedir, ancak bu durumdakiler emeklilik ikramiyesi yönünden ek fark alamamaktadır. Ek emekli ikramiyesi farkını sadece 4 grup personel alabilmektedir.
 03 Aralık 2019 10:03
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14 Aralık'a kadar emekli olan, 2020'deki katsayılardan yararlanabilir mi?

SORU: Memurların, emeklilik işlemleri her yılın Haziran ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. Bu aylar dışında emeklilik işlemlerinin yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlalığının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlı olmaktadır, Bakanlıkça işlemin uygun görülmesi işlemi de yetki devri ile Valiliklere devredilmiş bulunmaktadır. Haziran ve Temmuz ayları dışında emekli olmak isteyen ve gelecek olan TEMMUZ veya OCAK memur maaş katsayısı artışından yararlanmak nasıl sağlanacaktır.

CEVAP: Memurlar görev aylıklarını peşin alırlar. Yani bir memur 15 Kasım'da maaş aldığında, 15 Kasım ile 14 Aralık arasındaki hizmetlerine binaen almaktadır. Ancak 15 Kasım maaşını alan bir memur, örneğin 1 Aralık'ta emekli olduğunda, peşin ödenen aylığın geriye kalanını geri ödememektedir. Bu durum, 657 sayılı ı Kanununun 164. madde hükmünden kaynaklanmaktadır.

Devlet memurlarının emeklilik hizmet süreleri, her ay tam aylık aldıklarında, bir sonraki ayın 14 üne kadar hizmet sayılmaktadır. Yani, bir memur 15 Kasım 2019 görev aylığını almışsa, bu memurun bu ay için hem hizmet süresi hem de görev aylığı süresi 14 Aralık 2019 tarihine kadar olan süredir. 15 Aralık 2019 görev aylığını almışsa bu memurun bu ay için hem hizmet süresi hem de görev aylığı süresi 14 Ocak 2020 tarihine kadar olan süredir.

Dolayısıyla, takvim dışı emeklilik talebinde bulunan öğretmen memur şayet 15 Kasım 2019 tarihinden sonra emeklilik talebi kabul edilmiş ve emeklilik onayı da 15 Aralık 2019 görev aylığını almadan sonuçlanmışsa, bu memur için emeklilik aylık ve emeklilik ikramiyesinde uygulanacak olan memur maaş katsayısı 2019 YILI İKİNCİ YARI YIL için geçerli olan katsayılar olacak ve OCAK 2020 MEMUR MAAŞ KATSAYI ARTIŞINDAN SADECE EMEKLİ İKRAMİYESİ açısından yararlanamayacaktır. Bu kişinin emeklilik statüsünün başlangıç tarihi 15 Aralık 2019 tarihi olacaktır. Emekliler de memur maaş katsayısındaki artıştan yararlandığı için 15 Aralık 2019'dan önce emekli olan bir memur, emekli aylıkları yönünden bir hak kaybı yaşamayacaktır. Emekli ikramiyelerinde ise 2020 yılındaki artış etkili olmayacaktır. (Sadece 4 grup personel, katsayılarda 3 ay içinde meydana gelecek artıştan, emekli ikramiyesi yönünden yararlanabilmektedir, bu konudaki detaylı bilgi için tıklayınız.)

Dolaysıyla, 2020 yılı maaş katsayılarındaki artıştan yararlanacak emekli ikramiyesi almak isteyenlerin 15 Aralık 2019 göre aylığını alarak emekli olması gerekmektedir.

Memurlar.Net - Özel

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