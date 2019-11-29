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İlksan, İstanbul Taksim'de konukevi açtı

İLKSAN Genel Müdürlüğü, Beyoğlu'ndaki konukevinin tadilatını tamamladı
 29 Kasım 2019 21:36
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İlksan, İstanbul Taksim'de konukevi açtı

2019 yılında tadilatı tamamlanan, Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi No:34 Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan 31 oda, 80 yatak kapasiteli İLKSAN Taksim Konukevinin Açılış Töreni Beşiktaş Kaymakamı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Sendikalarının Temsilcileri, İLKSAN İl ve İlçe Temsilcileri, Okul Müdürleri ve diğer misafirlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Oda (+) kahvaltı konsepti ile misafirlere kesintisiz hizmet vermek için faaliyetine başlayan Taksim Konukevi odalarında 24 saat sıcak su, saç kurutma makinası, odalarda ücretsiz emanet kasa, mini buzdolabı, Led TV, merkezi ısıtma ve soğutma üniteleri ile ücretsiz kablolu ve kablosuz internet hizmeti vermektedir.

Konukevi fiyat listesi şu şekildedir:

Memurlar.Net
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