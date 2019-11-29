Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Burdur'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, eski Kara Harp Okulu öğrencisi 1 kişi ve eski Polis Akademisi öğrencisi 5 kişi gözaltına alındı.
|29 Kasım 2019 22:13
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Burdur'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, eski Kara Harp Okulu öğrencisi 1 kişi ve eski Polis Akademisi öğrencisi 5 kişi gözaltına alındı.
Burdur İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan ardışık olarak arandıkları tespit edilen eski Kara Harp Okulu öğrencisi 1 kişi ve eski Polis Akademisi öğrencisi 5 kişi, 26 Kasım'da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski Polis Akademisi öğrencisi 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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