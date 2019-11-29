Yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı
Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında uzun süreli görev alacak personele yönelik yaptığı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Mülakat sonuçlarını açıkladı.
|29 Kasım 2019 22:27
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılı için yurt dışında görevlendireceği personele yönelik yaptığı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Sınav Sonuçlarını açıkladı.
04/11/2019-15/11/2019 Tarihleri Arasında Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde yapılan sınava katılan adaylar, 2019 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Mülakat sonuçlarını;
DİBBYS / SINAV İŞLEMLERİM bölümüne kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebilecekler.
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