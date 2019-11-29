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Yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt dışında uzun süreli görev alacak personele yönelik yaptığı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Mülakat sonuçlarını açıkladı.

 29 Kasım 2019 22:27
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Yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 yılı için yurt dışında görevlendireceği personele yönelik yaptığı Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Sınav Sonuçlarını açıkladı.

04/11/2019-15/11/2019 Tarihleri Arasında Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezinde yapılan sınava katılan adaylar, 2019 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu Mülakat sonuçlarını;

DİBBYS / SINAV İŞLEMLERİM bölümüne kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

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