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Usulsüz sağlık raporu operasyonunda 5 tutuklama

Bilecik merkezli 3 ilde usulsüz sağlık raporu alınması ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
 29 Kasım 2019 23:06
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Usulsüz sağlık raporu operasyonunda 5 tutuklama

Bilecik merkezli 3 ilde usulsüz sağlık raporu alınması ile ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de usulsüz sağlık raporu alınması ile ilgili olarak 'Engel-11' isimli eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Üç ilde düzenlenen operasyonda 28 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 28 kişiden 21'i ilk ifadelerinin ardından serbest kalırken, A.F.T., S.Y., L.K., M.D., S.Ö., M.K. ve M.Y. adlı şüpheliler de bu sabah Bilecik Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından M.Y. ve S.Ö. serbest kalırken, diğer 5 kişi tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edildi. A.F.T., S.Y., L.K., M.D. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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