30 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
|30 Kasım 2019 00:02
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- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri'ne, Edirne İpsala'da TANAP-Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne ve Tekirdağspor 52. Yıl Birlik yemeğine katılacak.
(İstanbul/10.00/Edirne/14.00/Tekirdağ/18.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.
(İstanbul/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, gençlerle buluşma programına iştirak edecek ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Şanlıurfa/10.30/14.30/17.00/18.30)
2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Törenine katılacak.
(Adıyaman/12.30)
3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde başlayacak 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
4- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Şişli'de, Maltepe'de ve Sancaktepe'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.
(İstanbul/10.30/17.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) - Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katılacak.
(Edirne/14.00)
2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İpsala Gümrük Kapısı'nı ziyaret edecek.
(Edirne/ 12:15)
3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda açılış konuşması yapacak.
(Antalya/10:00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Ankara)
2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.
(Bağdat)
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