1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

30 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

 30 Kasım 2019 00:02
Yazdır
30 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Tokat Tanıtım Günleri'ne, Edirne İpsala'da TANAP-Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne ve Tekirdağspor 52. Yıl Birlik yemeğine katılacak.

(İstanbul/10.00/Edirne/14.00/Tekirdağ/18.30)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Sanayi ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(İstanbul/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, alan incelemelerinde bulunacak, gençlerle buluşma programına iştirak edecek ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Şanlıurfa/10.30/14.30/17.00/18.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Yeni Hizmet Binası Açılış Törenine katılacak.

(Adıyaman/12.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TED Üniversitesi'nde başlayacak 3. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Şişli'de, Maltepe'de ve Sancaktepe'de muhtarlarla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(İstanbul/10.30/17.00)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) - Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Edirne/14.00)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İpsala Gümrük Kapısı'nı ziyaret edecek.

(Edirne/ 12:15)

3- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, "Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı"nda açılış konuşması yapacak.

(Antalya/10:00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Ankara)

2- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler izleniyor.

(Bağdat)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı
29 Kasım 2019 23:37		 Bakan Varank: Enerjiden arta kalanı tarımda kullanıyor
29 Kasım 2019 23:11
Usulsüz sağlık raporu operasyonunda 5 tutuklama
29 Kasım 2019 23:06		 Yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı
29 Kasım 2019 22:27
'Kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getiren partinin alternatif olma imkanı yok'
29 Kasım 2019 20:59		 MHP'den 'Liderimiz sağlığına kavuşmuştur' açıklaması
29 Kasım 2019 20:21
'Tedbir almazsak 2030'lu yıllarda su kıtlığı yaşayacağız'
29 Kasım 2019 20:11		 Erdoğan'dan tezkeresine 10 gün kalan askere hediye
29 Kasım 2019 19:40
Fuat Oktay'dan savunma sanayi açıklaması
29 Kasım 2019 19:30		 Bakan Gül: Yargı kararları tartışmaları bitirir, bitirmelidir
29 Kasım 2019 19:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 30 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları00:01 - Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?00:00 - BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi23:37 - Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde patlama: 1 ölü, 2 yaralı23:11 - Bakan Varank: Enerjiden arta kalanı tarımda kullanıyor23:06 - Usulsüz sağlık raporu operasyonunda 5 tutuklama22:27 - Yurt dışı uzun süreli din görevlisi sınav sonuçları açıklandı22:13 - Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı21:41 - Okul müdürünün, öğretmenleri köle gibi gören talimatı21:36 - İlksan, İstanbul Taksim'de konukevi açtı
21:25 - TİM ve TİM Başkanı Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı20:59 - İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması20:59 - 'Kendi sorunlarını ülkenin sorunu haline getiren partinin alternatif olma imkanı yok'20:56 - Drift atan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası20:49 - Başakşehir metro şantiyesindeki toprak kaymasında 1 işçi öldü20:33 - Valilikten, Çatalca'da gözaltına alınan şahısla ilgili açıklama20:26 - Mesai arkadaşlarının haber alamadığı profesör evinde ölü bulundu20:21 - MHP'den 'Liderimiz sağlığına kavuşmuştur' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Sizce Türkiye ekonomisi, yavaş yavaş olumlu yönde toparlanıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Dava açmayanlar, güvenlik soruşturması kararından yararlanabilir mi?
BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
30 Kasım 2019'dan önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
veysel mutlu 2
nasır 1
şu an çalan şarkı 4
islam slimani 1
kimse bana ne mutlu türküm diyene dedirtemez 3
tuğçe haşimoğlu 1
groza 1
haluk bilginer'in emmy ödülü kazanması 1
kısayol 1
romantik erhan 2
SON İLANLAR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Devlet Arşivleri Başkanlığı sözleşmeli 76 personel alacak- Güncellendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 5 Müfettiş Yardımcısı alacak- Güncellendi
Fırat Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
Sağlık Bakanlığı İşçi Alım İlanı
Sayıştay Başkanlığı 11 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
DSİ Ilısu Projesi Engelli İşçi Alım İlanı
Horasan Belediyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Sivas Kangal Albelsan Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam