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BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi

 30 Kasım 2019 00:00
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BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi

Bilim ve sanat merkezlerine alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi için tıklayınız.

BİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı
Memurlar.Net - Özel

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