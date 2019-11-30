BİLSEM'lere alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi
|30 Kasım 2019 00:00
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Bilim ve sanat merkezlerine alınacak öğretmenlere ait kontenjan listesi için tıklayınız.BİLSEM'lere öğretmen seçme kılavuzu yayımlandı
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