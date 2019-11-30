İstanbul'da vapur seferine lodos engeli
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferinin iptal edildiği bildirildi.
|30 Kasım 2019 06:03
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