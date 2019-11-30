Filistin'in nabzı hep atacak

Filistin'deki sağlık hizmetleri, İsrail işgali ve ambargosu sebebiyle kritik duruma geldi. Medics World Wide Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği, Filistin'deki mevcut ve acilen müdahale edilmesi gereken sağlık sorunları karşısında harekete geçti.

Yaşanan sorunların çözümü için Türk Kızılayı, Sağlık Sen, AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Sağlık Medeniyet Derneği, Filistin Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere 20 ülkeden birçok sivil toplum kuruluşu "2. Filistin'in Nabzı Durdurulamayacak" konferansı kapsamında bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

20 ÜLKEDEN STK TEMSİLCİLERİ KATILACAK

Filistin'deki sağlık sorununun önüne geçmek için ilk konferansı geçtiğimiz yıl Lübnan'da yaptıklarını belirten Medics World Wide Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Recep Bayraktarlı, "Geçen yıl başarılı bir uluslararası konferansa imza attık. Ciddi bağışlar toplayarak Gazze merkezli olmak üzere tüm Filistin'de sağlık sorunlarını ele alıp Filistin'den gelen yetkililerle birlikte çözüm önerileri ürettik. Bu yıl düzenleyeceğimiz konferansı ise İstanbul'da yapmaya karar verdik. Bu kapsamda sağlık alanında çalışan 20 ülkeden birçok sivil toplum kuruluşunu bir araya getirerek sorunları yeniden ele alarak istişarede bulunacağız" dedi.

ONLAR ANLATACAK BİZ ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ

Başta Gazze olmak üzere Filistin'in temel sağlık sorunları hakkında bilgi veren Dr. Bayraktarlı, "Ülkede, sağlık merkezlerinde ilaç stoklarının tükenmesi sebebi ile binlerce kronik hasta şu an risk altında bulunuyor. İsrail'in, Filistin'e günde sadece 4 saat kadar elektrik vermesi hastanelerin çalışmasını, acil durumda olan hastalara müdahale edilmesini ve mevcut hastaların tedavi görmesini engelliyor. Bizlerde bu sorunlar karşısında harekete geçerek Filistin'den gelen yetkililer bir araya geleceğiz. Onlar sağlık alanında yaşadıkları sorunları anlatacaklar bizler ise neler yapabileceğimizi söyleyeceğiz. Asıl amacımız sorunu olan insanlar ile soruna katkı yapabilecek kişileri bir araya getirmektir. Onları bir araya getirdiğimiz zaman sorunlara daha hızlı çözüm üretmiş olabileceğiz" diye konuştu.



İlaç bulmakta zorlanıyorlar

Konuşulacak konuların başında yaşanılan ilaç sıkıntısının geldiğini söyleyen Dr. Bayraktarlı, "Temel sorunların başında ilaç sıkıntısı geliyor. Bir dolarlık dahi bir ilaç bulunamadığı takdirde hastanın sorunu her geçen gün ilerliyor. Ya da cuma günleri yaşanan çatışmalarda yaralanan Filistinlilere acil müdahale edilmesi gerekiyor. Bu yaralıların koordine edilmesi, onlar aşağıya düştükçe tekrardan elinden tutularak ayağa kaldırılması gerekiyor. Konferansın sonrasında Filistin'deki hastanelerin medikal malzeme ve tıbbi sarf malzeme ihtiyacının karşılanması, Filistin ve Gazze Şeridi'nde bulunan hasta ve yaralıların acil ve kronik tedavi ihtiyaçlarının sağlanması, ilaç tedarik edilmesi ve Yetimlere psikolojik destek sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

İki gün sürecek

2. Filistin'in Nabzı Durdurulamayacak konferansı 30 Kasım / 1 Aralık tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek. Programda Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, AID Uluslararası Doktorlar Derneği Başkanı Dr. Mevlit Yurtseven, Sağlık SEN Genel Başkanı Ahmet Yiğitalp, Gazze Destek Derneği Üst yönetici Abdelmajid Alalol, Filistin Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Dr. AbdulLatif Al-Hajj başta olmak üzere çok sayıda konuşmacı katılacak.

Aracı görevi üstlendik

Program sonrasında bir destek gecesi yapmayı planladıklarını belirten Dr. Recep Bayraktarlı, "Burada dernek olarak bir aracı görevi üstleneceğiz. Toplanan ücretler kurumumuza gelmeyecek bağışçılar tarafından Filistin'den gelen yetkililere iletilecek. İlaç alanında yaşanan sıkıntılar başta olmak üzere sağlık alanında yaşanan zorlukların da önüne geçilmiş olacak. Bizler de sürecin ilerleyişini adım adım takip ederek koordinasyonunu takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.