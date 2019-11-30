Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|30 Kasım 2019 06:31
|Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz,Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Antalya ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara ve Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Marmara ve Kuzey Ege'de zamanla kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Hatay, K. Maraş, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olacağı yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da vapur seferine lodos engeli
30 Kasım 2019 06:03
|Mavi, başörtülüye ayrımcılık yapan firmayla ilişkisini bitirdi
29 Kasım 2019 20:04
|Koruma altına alınmışlardı, sayıları hızla artıyor
29 Kasım 2019 18:47
|Sokak kedilerine harçlığı yetmeyen öğrenciye KDK çözüm buldu
29 Kasım 2019 17:49
|HKK'dan, Beytüşşebaplı genç kıza anlamlı hediye
29 Kasım 2019 16:24
|Balıkçı tezgahları karagöz, eşkina ve minekop ile şenlendi
29 Kasım 2019 15:53
|Çocukların ses yarışması...Saç fırçası mikrofon, enstrümanları kürek
29 Kasım 2019 15:47
|Trafik kazasında ölen polis memuru toprağa verildi
29 Kasım 2019 15:08
|Dili boğazına kaçıp, polislerin kurtardığı sürücü yaşadıklarını anlattı
29 Kasım 2019 13:44
|'Efsane Gün indirimlerinde dikkatli olun' uyarısı
29 Kasım 2019 13:28