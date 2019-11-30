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1,5 milyon genç teröre karşı uyarıldı

Hükümet, çocukların ve gençlerin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin tuzağına düşmemesi için önemli çalışmalara imza atıyor.
 30 Kasım 2019 07:15
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1,5 milyon genç teröre karşı uyarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından terör örgütlerinin eleman kazanımlarının engellenmesi, terör konusunda toplumda farkındalık oluşturulması ve örgüt mensuplarının teslim olması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki görevliler, gençlere 'bilgilendirme faaliyetleri, 'sosyal faaliyetler' ve 'yürütülen çalışmalarla' ilgili 3 ana başlıkta bilgilendirme yaptı. Bu kapsamda toplamda 919 bin 599 kişiye ulaşıldı.

İçişleri Bakanlığı gençleri bu konuda daha da bilinçlendirmek için ayrıca önemli bir proje başlattı. 'Genç Adımlar Kampa' projesi ile milli birlik beraberlik ve tarih bilincinin pekiştirilmesi için farklı bölgelerden öğrenciler bir araya getirilerek toplumsal kaynaşma sağlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen proje sayesinde öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin etme yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. Projeye 28 ilden bin 200 öğrenci katıldı.

STANTLAR AÇILDI

Güvenlik güçleri tarafından, terör örgütlerinin, üniversiteye kayıt için gelen öğrencilere, işlemlerinde yardım etme, kalacak yer ve burs ayarlama gibi bahanelerle yaklaşarak eleman kazanma yöntemine karşı da tedbir alındı. Öğrencilerin ve ailelerin bu konuda bilgilendirilmesi amacıyla ülke genelindeki tüm otogar, havaalanı, tren garı ve üniversite kampüslerinde güvenlik güçleri tarafından stantlar açıldı. Bugüne kadar 320 bin öğrenciye ulaşıldı.

Ebru Karatosun ANKARA -
Türkiye
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